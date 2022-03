Aurora Ruffino: chi è, età, carriera, film e serie tv, Noi, altezza, chi è il fidanzato, figlio, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. La puntata si aprirà, come accade da settimane, con gli ultimi aggiornamenti dall’Ucraina, poi verrà lasciato spazio ad Aurora Ruffino, l’attrice giovanissima che ora è protagonista della fiction di Rai 1 ‘Noi’ con Lino Guanciale.

Chi è Aurora Ruffino, film e serie tv

Aurora Ruffino è nata a Torino il 22 maggio del 1989 ed è una nota attrice, quarta di sei figli. E’ cresciuta a Druento ed è qui che ha frequentato le scuole elementari e medie. Da piccolina, purtroppo, quando aveva solo 5 anni ha perso la mamma Florinda, deceduta nel dare alla luce il sesto figlio, poi il padre si è sposato di nuovo ma dopo un’indagine è stato condannato a 9 anni di carcere e gli è stata revocata la patria potestà. Aurora, quindi, è stata cresciuta insieme a cinque fratelli, dai nonni e dalla zia materna. A 14 anni si è iscritta al corso di teatro organizzato dalla scuola, poi a 19 anni, dopo la maturità, ha preso parte alla Gipsy Musical Academy di Torino, scuola di danza e recitazione.

L’esordio come attrice

Aurora Ruffino ha esordito come attrice nel film La solitudine dei numeri primi, uscito nel 2010. Dopo il debutto si è trasferita a Roma dove ha studiato recitazione al Centro sperimentale di cinematografia, mentre nel 2012 è diventata nota al grande pubblico per il ruolo di Benedetta Ferraris Costa nella miniserie trasmessa da Rai 1 ‘Questo nostro amore’, dove ha recitato a fianco di Neri Marcoré e Anna Valle. Da lì un successo dopo l’altro: ha partecipato al video musicale ufficiale dei Modà nella canzone Se si potesse non morire e nel 2014 è stata tra i protagonisti della serie campione d’ascolti Braccialetti rossi, dove ha interpretato Cris, una ragazza anoressica. Ha partecipato, tra l’altro, alla seconda stagione di Non dirlo al mio capo su Rai 1 e ha preso parte alla fiction evento I Medici. Ora, invece, è la protagonista, insieme a Lino Guanciale, della serie Noi, un riadattamento dell’americana This is Us.

La morte della madre e l’arresto del padre

Come anticipato, a soli 5 anni l’attrice ha perso la mamma Florida, mota mentre dava alla luce il suo secondo figlio. Il padre, che si è sposato subito dopo, in realtà è stato poi arrestato. Dopo un’indagine, all’interno del contesto familiare a causa di un’accusa di violenza su minore, il papà Giuseppe è stato condannato a 9 anni di reclusione e gli è stata revocata la patria potestà. L’attrice, quindi, è cresciuta con i cinque fratelli dai nonni e dai zii materni.

Chi è il fidanzato, vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, sembrerebbe essere gelosa della sua sfera più intima. A quanto pare, però, ha una relazione con Maxime, un ingegnere più giovane di lei che la supporta e la incita ad andare avanti nella sua carriera, che è sempre più costellata di successi. I due si sarebbero conosciuti durante una vacanza in Francia, nel 2016, e da quel momento sono inseparabili.

Instagram e foto

Ha un profilo Instagram e con l’account @aurora_ruffino_officialpage vanta 255 mila followers.