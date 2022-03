Aurora Ruffino, chi è il fidanzato Maxime: età, lavoro, come si sono conosciuti, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. La puntata si aprirà, come accade da settimane, con gli ultimi aggiornamenti dall’Ucraina, poi verrà lasciato spazio ad Aurora Ruffino, l’attrice giovanissima che ora è protagonista della fiction di Rai 1 ‘Noi’ con Lino Guanciale. Conosciamo meglio il fidanzato Maxime.

Chi è il fidanzato francese di Aurora Ruffino

Aurora Ruffino, l’attrice ora protagonista della serie tv di successo di Rai 1 ‘Noi’, è molto riservata sulla sua sfera privata. Gelosa della sua privacy anche sui social pubblica poche foto con il suo compagno. E’ fidanzata con Maxime, un ingegnere francese di qualche anno più giovane: i due si sono conosciuti nel 2016, durante una vacanza in Francia, e da quel momento sono inseparabili.

Attualmente convivono e Aurora ha spesso dichiarato che il fidanzato la sta aiutando nelle lingue: grazie a lui, infatti, ora parla bene l’inglese e sta iniziando ad approcciarsi al francese. Non hanno figli, almeno per ora! “Con il mio ragazzo parlo in inglese. Anche se sto imparando anche il francese… Il bello arriva quando ci sono le litigate…“ – ha dichiarato la giovane attrice in un’intervista rilasciata alla Rai.

Chi è Aurora Ruffino

Aurora Ruffino è nata a Torino il 22 maggio del 1989 ed è una nota attrice, quarta di sei figli. E’ cresciuta a Druento ed è qui che ha frequentato le scuole elementari e medie. Da piccolina, purtroppo, quando aveva solo 5 anni ha perso la mamma Florinda, deceduta nel dare alla luce il sesto figlio, poi il padre si è sposato di nuovo ma dopo un’indagine è stato condannato a 9 anni di carcere e gli è stata revocata la patria potestà. Aurora, quindi, è stata cresciuta insieme a cinque fratelli, dai nonni e dalla zia materna. A 14 anni si è iscritta al corso di teatro organizzato dalla scuola, poi a 19 anni, dopo la maturità, ha preso parte alla Gipsy Musical Academy di Torino, scuola di danza e recitazione. Aurora Ruffino ha esordito come attrice nel film La solitudine dei numeri primi, uscito nel 2010, poi da lì, seppur giovanissima, ha collezionato un successo dopo l’altro.