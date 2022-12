Black Out, quando inizia la serie con Alessandro Preziosi: data di uscita, trama, cast e anticipazioni

Fan in fibrillazione per la nuova serie di Alessandro Preziosi: Black Out. Con l’inizio del nuovo anno, le novità del palinsesto Rai non tarderanno ad arrivare. Previsti infatti nuovi titoli inediti tra i quali spicca anche la serie mistery Black Out che vedrà tra i protagonisti anche l’attore Alessandro Preziosi. Quando inizia la fiction e di cosa tratterà? Ecco qualche piccola anticipazioni di ciò che vedremo.

La trama della serie Black Out con protagonista Alessandro Preziosi

Come anticipato, la fiction Black Out che vedrà tra i protagonisti Marco Rossetti e Alessandro Preziosi, rientra nel genere mistery ed è composta da 8 episodi che la Rai manderà in onda attraverso quattro prime serate. Quest’ultime verranno trasmesse a partire da lunedì 23 gennaio 2023. Per quanto riguarda la trama, la serie ruota attorno ad un gruppo di persone che si ritroveranno isolati in uno sperduto paesino di montagna a seguito di una slavina. Fin dall’inizio, questa tragedia sarà avvolta nel mistero e piano piano si cercherà di far luce sulla vicenda anche attraverso dei colpi di scena che riguarderanno gli stessi membri del gruppo, alcuni dei quali rei di non esser stati completamenti sinceri in merito all’accaduto.

Il cast della serie

Chi farà parte della fiction oltre ad Alessandro Preziosi? Tra gli altri vedremo la presenza di Aurora Ruffino, Marco Rossetti, Caterina Shulba, Mickael Lumière e Rike Schmid. Prodotta da Rai Fiction e Eliseo Entertainment, la serie è stata scritta da Valerio D’Annunzio, Michelangelo La Neve, Peppe Millanta, Michela Straniero e Andrea Valagussa.