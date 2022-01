Black Out, trama, anticipazioni, cast e data di inizio della nuova fiction di Rai 1 con Alessandro Preziosi

Non sono certo finite le nuove fiction della Rai. Anzi, presto debutterà una nuova serie mistery che vede tra i protagonisti Alessandro Preziosi e Marco Rossetti. Stiamo parlando di Black Out, che è stata presentata da Bubinoblog, ed è una produzione in collaborazione tra Italia e Germania: tra le attrici, infatti, anche Rike Schmid, volto noto di diverse serie tedesche.

Black Out, trama e anticipazioni della nuova fiction di Rai 1

Le riprese della fiction inizieranno a febbraio, ma Black Out sarà ambientata in un paesino di montagna che, dopo una valanga, resterà isolata. Da lì il titolo, Black Out: tutto si fermerà. Ma cosa è successo davvero? E perché? Il pubblico verrà travolto da mille domande, ma le risposte arriveranno col tempo!

Location di Black Out

Le riprese, come già anticipato, inizieranno a febbraio e si svolgeranno in Trentino Alto Adige, nella Valle di Primiero.

Cast di Black Out su Rai 1

Nel cast Alessandro Preziosi, che torna in tv dopo anni, Marco Rossetti, ora protagonista in Doc nelle tue mani 2, l’attrice tedesca Rike Schmid e Aurora Ruffino.