Alessandro Preziosi: chi è oggi, fidanzata, moglie, attuale compagna, figli, film, Instagram

E’ tutto pronto per una nuova e incredibile puntata con Domenica In: l’appuntamento è come sempre di domenica, in questo caso 3 aprile 2022. Tanti gli ospiti di Mara Venier nel suo salotto televisivo e, tra loro, anche Alessandro Preziosi, presente per lo spazio dedicato al cinema e per presentare, insieme ad altri attori, il film Bla Bla Baby. Ma conosciamolo meglio!

Alessandro Preziosi: chi è oggi

Alessandro Preziosi nasce a Napoli il 19 aprile del 1973: è perciò del segno dell’Ariete e ha 49 anni. Il padre, Massimo, è un avvocato penalista mentre la mamma è Maria Cristina di Nocera. All’inizio Alessandro segue una strada molto simile al papà: dopo gli studi classici al liceo Umberto I si laurea in Giurisprudenza e inizia a lavorare all’Università di Salerno. La sua vita cambia nel 1996 quando partecipa a Beato tra le donne, un programma condotto da Paolo Bonolis. In seguito frequentò l’Accademia dei Filodrammatici di Milano. Dopo questi fatti comincia la sua vera e propria carriera televisiva.

Carriera

Alessandro Preziosi inizia a lavorare in una soap opera su Canale 5: Vivere. Partecipa anche a Una donna per amico 2, ma a queste attività affianca anche il teatro, da lui molto amato. Lavora anche alla Trilogia di Eschilo (regia di Calenda), ma il suo successo viene coronato dalla serie tv Elisa di Rivombrosa di Cinzia TH Torrini del quale è cooprotagonista insieme a Vittoria Puccini. La serie viene trasmessa dal dicembre 2003 al febbraio 2004 su Canale 5: è nel ruolo di Fabrizio Ristori che vince il Telegatto come personaggio maschile dell’anno. Nonostante il successo scegliere di dedicarsi nuovamente al teatro. Continua a recitare in miniserie e lungometraggi fino a quando compare sul grande schermo nei Viceré (2007), a cui seguiranno anche altri film. Nel 2008 vince l’Efebo D’Argento per la sua interpretazione nella serie tv Il commissario De Luca, vince anche il Golden Chest. Non solo: riceve anche il Talento d’Oro per l’impegno teatrale. Nel 2010 riceve anche il Premio Gassman – Teatranti dell’anno per la sua interpretazione dell’Amleto. Tra le sue ultime attività (2021) ci sono Masantonio – Sezione scomparsi (serie TV) e il film Netflix Mio fratello, mia sorella. Accanto all’attività di attore, a partire dal 2011 Alessandro Preziosi è insegnante al DAMS dell’università Link Campus di Roma.

Fidanzata, moglie, compagna e figli

Alessandro preziosi è stato legato con Rossella Zito dalla quale ha avuto un figlio, Andrea Eduardo (27 anni) e con la collega Vittoria Puccini, conosciuta sul set di Elisa di Rivombrosa. La relazione con la Puccini è durata 6 anni e nel 2006 i due hanno avuto una figlia, Elena.

Instagram

Alessandro Preziosi ha un account Instagram molto seguito: conta più di 80mila follower! Eccolo: Alessandro_preziosi_official.

(Foto di Instagram)