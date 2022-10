Vittoria Puccini: chi è, età, carriera, chi è il compagno, figlia, ex marito, altezza, Instagram, oggi

Come ogni domenica su Rai 1, subito dopo Domenica In la linea passa a Francesca Fialdini e al suo programma ‘Da noi a ruota libera’. Tra gli ospiti, pronta a raccontarsi senza freni, anche l’attrice Vittoria Puccini, che si soffermerà sull’esperienza come protagonista, con Riccardo Scamarcio, nella commedia diretta da Umberto Carteni ‘Quasi orfano’, che sarà nelle sale cinematografiche dal prossimo 6 ottobre.

Dagli esordi al debutto di Vittoria Puccini

Vittoria Puccini è nata a Firenze nel 1979: figlia di Giusto Puccini, professore ordinario di diritto pubblico, e di Laura Morozzo, insegnante elementare. Vittoria ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Ginnasio Michelangelo di Firenze, e in seguito si è iscritta a Giurisprudenza senza però dare alcun esame. Ha esordito nel 2000 interpretando il ruolo di Gaia nel film Tutto l’amore che c’è, diretto da Sergio Rubini. Nel 2001 appare in televisione nella miniserie in due puntate, La Crociera, mentre l’anno successivo torna sul grande schermo con il film Paz!.

Il successo con Elisa di Rivombrosa (e non solo)

Ottiene la consacrazione con la serie televisiva Elisa di Rivombrosa, grazie alla quale vince il Telegatto come personaggio femminile dell’anno. Da quel momento, tante sono le miniserie Tv che la vedono come protagonista, tra cui:

Le ragazze di San Frediano,

La baronessa di Carini,

Tutta la verità,

Violetta,

Anna Karenina.

Nel cinema, invece, non possiamo non citare Baciami ancora di Gabriele Maccino o il film La vita facile e Tutta colpa di Freud. Recentemente, nel 2021, è stata candidata ai David di Donatello come miglior attrice protagonista per il ruolo di Elisa nel film 18 regali. Nel 2021, invece, è stata la protagonista nella miniserie Rai La Fuggitiva e nel 2021 ha interpretato Elena Zonin nella serie, sempre targata Rai, Non mi lasciare.

Chi è il compagno, vita privata

Vittoria Puccini dal 2004 al 2010 ha avuto una relazione con Alessandro Preziosi, l’attore conosciuto sul set di Elisa di Rivombrosa, e dal quale ha avuto una figlia, Elena, nata il 16 maggio 2006 a Firenze. Dopo una relazione di due anni con il collega Claudio Santamaria, Vittoria si è fidanzata con il direttore della fotografia Fabrizio Lucci: suo attuale compagno.

Vittoria Puccini punta tutto su Instagram

Su Instagram condivide con i followers molte foto di sé, ma non ama troppo i social. Con il suo account @vittoriapucciniofficial vanta oltre 220 mila followers.