Claudio Santamaria: chi è, età, carriera, film, altezza, ex moglie, figli, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin più amato di sempre. Tra gli ospiti anche Francesca Barra, ma conosciamo meglio il suo compagno Claudio Santamaria.

Claudio Santamaria, chi è

Claudio Santamaria è nato a Roma il 22 luglio del 1974 da padre romano e madre lucana. È un attore e doppiatore italiano di successo dall’invidiabile carriere cinematografica. È entrato nell’immaginario di ognuno di noi e nel nostro pantheon televisivo grazie a tanti film di successo. Divenuto famoso definitivamente attraverso il successo de L’ultimo Bacio nell’ormai lontano 2001, al momento è uno degli attori italiani più apprezzati e stimati del panorama. Al bilancio, con un David di Donatello e un Nastro d’argento vinti, vanta una carriera completa ed eterogenea, che spazia dal teatro, al cinema, alla televisione. Vive attualmente a Milano, insieme all’amatissima moglie Francesca Barra.

Il curriculum prima del successo

Prima di dedicarsi al mondo della recitazione, Claudio Santamaria si è diplomato al Liceo artistico e da adolescente ha lavorato per un breve periodo nel doppiaggio. Ha esordito al cinema nel 1997 con Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni. Da lì i primi ruoli importanti e il successo arrivato film dopo film. Nel 2002 esce, ad esempio, nelle sale Paz!, e attraverso la straordinaria interpretazione di Pentothal, Santamria riceve la sua prima candidatura al Nastri d’argento.

I film di successo e il David di Donatello

Una filmografia davvero eclettica, quella di Claudio Santamaria, che spazia dalla commedia al drammatico senza perdere mai il suo carattere. Nel 2005 lavora anche con il grande Pupi Avati per il film Ma quando arrivano le ragazze, ma poi nel 2006 la sua fama si consolida in modo completo con il pluripremiato Romanzo Criminale di Michele Placido. Tra le ultime conquiste, nel 2016 l’attore si è aggiudicato il David di Donatello per il migliore attore protagonista per il film Lo chiamavano Jeeg Robot.

Vita privata, moglie e figli

L’attore dal 2017 ha una storia d’amore con la giornalista e conduttrice Francesca Barra. I due si sono spostati nel novembre 2017 negli Stati Uniti, e poi il 21 luglio del 2018 a Policoro, questa è la città di Francesca, e qui dove si incontrarono la prima volta. All’epoca lei aveva 11 anni e lui solamente 15. Insieme ora hanno 4 figli tre di Francesca – Renato, Emma Angelina e Greta, rispettivamente di 14, 7 e 4 anni, e una di Claudio, la tredicenne Emma. Ce ne sarebbe un altro in arrivo come annunciato di recente.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @claudio_santamaria vanta 300 mila followers, qui è possibile seguire i suoi lavori ma anche sbirciare in frammenti della sua vita privata.