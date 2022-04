Verissimo, anticipazioni sabato 9 e domenica 10 aprile 2022: chi sono gli ospiti

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è solo uno: quello con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre che vede alla conduzione Silvia Toffanin. La padrona di casa anche questa settimana è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Gli ospiti di sabato 9 aprile a Verissimo

A Verissimo sabato arriveranno due grandi protagonisti del Grande Fratello Vip, entrambi finalisti dell’edizione più lunga di sempre del reality, quella che si è conclusa con la vittoria di Jessica Selassié. In studio ci saranno Davide Silvestri e Barù, che si racconteranno ancora una volta ai microfoni della Toffanin e parleranno della loro splendida amicizia, tra risate e scherzi, nata nella casa di Cinecittà.

Spazio, poi, al talent show Amici. Silvia Toffanin intervisterà le due maestre Anna Pettinelli e Veronica Peparini, rispettivamente di canto e di ballo, poi avrà modo di parlare con John Erik e Leonardo Lini, i ballerini eliminati nella scorsa puntata del programma.

Le anticipazioni e gli ospiti di domenica 10 aprile

Dopo l’emozionante puntata del sabato, Verissimo tornerà in onda anche domenica 10 aprile, giorno delle Palme, per tenere compagnia al pubblico. Da Silvia Toffanin arriverà Stefano De Martino, che ora è impegnato come giudice ad Amici. E ancora, Federica Pellegrini e Matteo Giunti, per la prima volta insieme in tv, e l’attore Claudio Santamaria con Francesca Barra, che da poco sono diventati nuovi genitori. La padrona di casa, poi, avrà modo di intervistare Roberto Bolle, la stella internazionale della danza.

Articolo in aggiornamento