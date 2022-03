Stefano De Martino vuole allargare la famiglia: ‘Voglio diventare ancora papà’, e Belen?

Continua a far parlare di sé Stefano De Martino, l’ex ballerino di Amici e ora talentuoso conduttore. Prima volto di Bar Stella, poi a Stasera tutto è possibile, comedy show di Rai 2 che da settimane, ormai, sta appassionando milioni di telespettatori. Un ragazzo giovane, con tanta voglia di fare, che spesso è stato al centro del gossip per la sua relazione, trasformata in matrimonio, con la showgirl Belen Rodriguez. Dal loro amore è nato il figlio Santiago, poi i due hanno deciso di prendere strade diverse. Ma i ritorni di fiamma sembrano di nuovo dietro l’angolo: lei è tornata la single, la storia con Antonino Spinalbese è terminata, ritornerà tra le braccia di Stefano?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: le ultime news sulla coppia

Stefano De Martino, ospite a Domenica In, non ha certo nascosto la volontà e il desiderio di diventare ancora una volta papà. Ha raccontato a Mara Venier di essere felice e sereno, di stare attraversando un periodo d’oro, poi con imbarazzato e incalzato dalla conduttrice ha parlato della moglie (che non sembra essere così ex come si pensava) Belen Rodriguez. “Santiago è con la madre adesso e la salutiamo. Se non la vedo tanto? No, io la vedo spessissimo”.

“Voglio diventare di nuovo papà”

Il conduttore vorrebbe un altro figlio, dare ancora una volta un fratello o una sorellina al piccolo Santiago. “L’amore per i figli è un amore fortissimo. Adesso Santi ha 9 anni, ne avevo 23 quando sono diventato padre. Ho voglia di avere altri figli, ma avendo costruito un rapporto così intenso con lui, mi dispiacerebbe quasi intaccarlo. Sono un po’ frenato però magari diventerò ancora padre. Sono partito così presto che ho ancora tempo” – ha concluso Stefano De Martino intervistato dalla ‘zia’ nazionale, Mara Venier. Insomma, l’amore con Belen Rodriguez tornerà alla luce del sole? La coppia continuerà a far sognare?