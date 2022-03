Stasera tutto è possibile, anticipazioni puntata 29 marzo 2022: ospiti, giochi e concorrenti di stasera

Torna, come ogni martedì, l’appuntamento su Rai 2 con il comedy show Stasera tutto è possibile, il programma che vede alla conduzione Stefano De Martino e che da settimane sta appassionando i telespettatori. Programma che regala sorrisi e grandi risate per una serata all’insegna del divertimento spensierato, della leggerezza.

Stasera tutto è possibile: chi sono gli ospiti di stasera e il tema

La settima puntata andrà in onda questa sera, martedì 29 marzo, e sarà a tema ‘Una vita in vacanza’. Ospiti fissi: Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, l’imitatore che questa settimana vestirà i panni di Milly Carlucci e Maria De Filippi.

Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli, come concorrenti, saliranno: Andrea Pucci, Sergio Friscia, Herbert Ballerina, Marco Marzocca, Andrea Delogu, Angelica Massera e Cristiano Caccamo.

I giochi

I concorrenti, come sempre, dovranno cimentarsi e mettersi alla prova. Tantissimi i giochi, come i noti Fotomino, Segui il labiale, Ruba Gallina e Speed Quiz. Non mancherà la Stanza Inclinata, l’icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, sfondo di storie tutte da ridere!