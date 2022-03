Antonino Spinalbese, dopo Belen ha una nuova fiamma: le foto con la fidanzata dalla chioma rossa

Antonino Spinalbese. C’è una nuova fiamma, pronta a divampare per il bel 27enne Antonino Spinalbese, che prova così, in questo modo a dimenticare la sua storia con la splendida Belen Rodriguez. Di fatto, la showgirl argentina è sempre più vicina a Stefano De Martino negli ultimi tempi, e la crisi era imminente.

Una nuova fiamma per il giovane 27enne

Il giovane Spinalbese è stato di recente paparazzato e gli scatti sono apparsi sul noto magazine, diretto da Alfonso Signorini. Era in compagnia di una bella rossa, dai capelli fluenti e dal sorriso che sembra essere molto travolgente. Nelle foto si vedono chiaramente i due divertirsi e abbracciarsi seduti al tavolino di un bar di Milano. Chi sarà questa nuova amica speciale?

La ”rossa” misteriosa

Come spiega la ben nota rivista ”Chi”, la rossa in compagnia del giovane Spinalbese potrebbe essere una trainer di yoga, sempre in viaggio, ma spesso di stazione nella città di Milano per diversi impegni. Potrebbe trattarsi, dunque, di Nanda Isaia. La ”rossa”, qualora fosse lei, si divide continuamente tra Milano e Londra anche per svolgere la professione di modella e ballerina.

Belen ritorna con De Martino

Una ragazza, a quanto pare, molto talentuosa, attiva, dinamica e solare. Ma non è tutto. E’ anche molto discreta e riservata. La riservatezza, poi, è proprio quello di cui aveva bisogno Antonino in questa fase alquanto delicata della sua vita. Del resto, l’amore con Belen è durato giusto il tempo di una gravidanza, il tempo di dare alla luce Luna Marì, tra alti e bassi, continue rotture e riappacificazioni apparenti. Belen ora, non sfugge agli obiettivi che la ritraggono tra le braccia di Stefano De Martino.