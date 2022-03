Edoardo Pesce: chi è, età, carriera, film, Romanzo Criminale, vita privata

E’ certamente uno degli attori più amati dagli italiani, del piccolo così come del grande schermo. Moltissime le sue presenze e molto ampio anche il suo cursus honorum. Interpretazioni fantastiche spaziano tutti i generi cinematografici. Molti i riconoscimenti anche da parte della critica, che lo hanno consacrato nel Pantheon di questo mondo. Si tratta di uno dei volti più in voga delle nostre produzioni Tv, ma chi è davvero Edoardo Pesce? Scopriamo insieme questo incredibile personaggio e vanto del cinema italiano.

Edoardo Pesce: chi è?

Edoardo Pesce è un attore romano dai contorni biografici molto ampi, per partecipazioni e collaborazioni professionali. Un interprete eclettico, portato alla ribalta, certamente, dalla sua partecipazione alla serie di successo Romanzo Criminale nei panni di Ruggero Buffoni, ma non è tutto, ovviamente. Il suo recentissimo successo è sicuramente grazie al film pluripremiato Dogman, dove ha confermato ancora una volta le sue doti professionali. Ma quando è iniziato tutto?

Un po’ di biografia

Edoardo nace a Roma, il 12 settembre del 1979, ed è quindi, per chi se ne intende, del segno della Vergine. Trascorre tutta la sua infanzia e giovinezza nel cuore della Capitale, tra i quartieri di Prati e Tor Bella Monaca. Poi, si diploma al liceo classico, nello specifico presso l’Istituto Mamiani di Roma. In famiglia, poi arriverà anche una sorellina più piccola, nata nel 1981 a cui Edoardo è molto legato.

Vita privata

L’attore è molto bravo a separare il lavoro dalle relazioni sentimentali. Sappiamo, infatti, che non ama esporre le proprie faccende personali in pubblico, a maggior ragione se si tratta di amore. Ha una fidanzata che non appartiene al mondo dello spettacolo e che lui preserva continuamente dal Gossip. E’, inoltre, innamoratissimo della sua nipotina, la figlia della sorella e ai microfoni di Elle ha addirittura espresso il desiderio di diventare un giorno nonno.

Filmografia e successo

Tra le partecipazioni filmografiche più importanti, oltre al ben noto Romanzo Criminale, ricordiamo sicuramente i suoi esordi nel 2013 Squadra antimafia – Palermo oggi, dove recita al fianco di un altro volto di Romanzo Criminale, Francesco Montanari, nel ruolo non facile del mafioso Michele Catena. Successivamente, poi, prende parte alla fiction italiana di successo I Cesaroni, dove fa la parte di Annibale Vitale. Ma anche la fiction Non è mai troppo tardi di Giacomo Campiotti, insieme al mitico Claudio Santamaria. Ma tra i principali e recenti successi, ricordiamo sicuramente il suo ruolo di coprotagonista nel film Dogman, ispirato al caso del Canaro della Magliana e presentato in concorso ufficiale al Festival di Cannes. Grazie a ciò vincerà anche il Nastro d’argento. Tra le altre cose, ha interpretato anche il grande Alberto Sordi nel film tv del 2020 Permette? Alberto Sodi

Curiosità che non sapevi

L’attore è alto 185 centimetri ed ha sempre avuto una buona presenza scenica, sin dagli esordi. Su Instagram è seguitissimo dai suoi fans, nonostante la sua vita privata rimanga rigorosamente fuori da questo mondo. A Edoardo piace tantissimo il mare e l’estate, che non baratterebbe per nessuna altra cosa al mondo. E, infine, come è anche abbastanza ovvio per chi lo conosce bene, gli piacciono i tatuaggi e infatti ne possiede diversi distribuiti per tutto il corpo.