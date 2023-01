Isola dei Famosi 2023, quando inizia? Data e cast concorrenti

Se da una parte il Grande Fratello Vip, da settembre sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori, dall’altra il pubblico non vede l’ora di rivedere sul piccolo schermo l‘Isola dei Famosi, il reality show che vedrà alla conduzione, ancora una volta, Ilary Blasi. Dopo la separazione tormentata con Totti, la Blasi tornerà in tv e lo farà mettendosi al timone del reality tutto all’insegna dell’avventura. Ma quando inizia? E chi saranno i concorrenti che sbarcheranno, molto probabilmente, in Honduras? Ecco tutto su data e cast.

L’Isola dei Famosi inizia ad aprile 2023, ecco quando

Una data c’è da cerchiare in rosso sul calendario. Il Grande Fratello Vip chiuderà le porte della casa più spiata d’Italia il 3 aprile, data della finale, quindi il reality all’insegna dell’avventura probabilmente ripartirà la settimana successiva, lunedì 10 aprile, sempre in prima serata su Canale 5. Come ha svelato Gabriele Parpiglia a Casa Chi “L’Isola dei Famosi 2023 riparte ufficialmente dopo il GF VIP e al momento sono previste dieci puntate”. Il programma, quindi, terrà compagnia al pubblico per diverse settimane e terminerà, salvo cambiamenti, il 12 del mese di giugno.

Isola dei Famosi 2023, le anticipazioni: chi sono i concorrenti

Chi sono i concorrenti della prossima edizione

Ma se da una parte la data quasi certa sembra esserci, dall’altra ancora c’è il mistero sul cast concorrenti, quelli che si metteranno in gioco e sbarcheranno in Honduras. Senza lusso e cibo, ma solo circondati dalla natura. Probabilmente, ma non è nulla di certo, tra i concorrenti della prossima edizione dell’Isola dei Famosi 2023 potrebbe esserci Dayane Mello, una delle protagoniste della penultima edizione del GF VIP. Ma non solo. Tra i nomi ritorna anche quello di Loredana Lecciso, che potrebbe partecipare con la figlia Jasmine. E ancora, potrebbero esserci Samantha De Grenet col figlio Brando e Luigi Mastrangelo, ex pallavolista con il figlio Samuele.

Tra i concorrenti anche Riccardo e Armando di Uomini e Donne?

Secondo il sito Blasting News, però, tra i concorrenti potrebbero esserci anche due volti noti di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Armando Incarnato, cavaliere napoletano molto chiacchierato, e di Riccardo Guarnieri, ex fiamma di Ida Platano. Sembrano certi, invece, i nomi di Marco Mazzoli e Paolo Noise, speaker dello Zoo di 105. Non ci resta, quindi, che aspettare e capire cosa succederà in Honduras e chi parteciperà a questa nuova edizione. Che sicuramente farà appassionare, come sempre, il pubblico.