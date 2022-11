GF VIP, Luciano Punzo e Dayane Mello hanno avuto una storia? Lei smentisce tutto

Come era prevedibile, l’ingresso nella casa di Cinecittà dei nuovi gieffini sta portando una ventata di novità all’interno del Grande Fratello vip. Il primo, in ordine di tempo, ad aver fatto delle rivelazioni scottanti è stato Luciano Punzo che ha confessato di aver avuto una storia con Dayane Mello, anche lei un’ex protagonista del GF Vip. Ma la rivelazione non è stata presa bene dalla protagonista dell’indiscrezione che ha prontamente risposto.

La confessione di Luciano Punzo

In un momento di relax e anche di conoscenza, Punzo ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata. In questo contesto ha confessato che dopo aver partecipato a Pechino Express dove ha conosciuto la Mello, avrebbe avuto una storia con la bella brasiliana. “…l’ho frequentata un po’, è successo dopo Pechino Express. Sono anche stato in Piemonte con lei. Però ho sbagliato perché ero ancora un po’ innamorato della mia ex fidanzata e lei l’aveva capito”.

Dyane Mello reagisce con una storia su Instagram

Nonostante il gieffino racconti di essere rimasto molto preso dalla ragazza. “Mi piaceva tanto – dice Punzo parlando di Dyane Mello – era un ciclone, un tornado di pura energia. Amavo proprio il suo modo di vivere e come mi parlava. Però mi faceva anche paura. Mi ripetevo ‘questa domani mi fa soffrire come un pazzo’”.

La confessione non è andata giù alla Mello che ha prontamente risposto con una storia su Instagram: Ma guarda veramente incredibile quello che fa la gente per cercare un po’ di notorietà, caso mai se fosse stato un vero uomo non avrebbe aperto la bocca per parlare, che tristezza”.