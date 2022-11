GF VIP, Luciano Punzo si dichiara: ‘Mi interessano due concorrenti’. Ecco chi sono

Grande Fratello Vip. Luciano Punzo non si smentisce mai e di dichiara sin da subito per due inquiline in particolare. Ora, dopo la sua ultima storia, è alla ricerca di una nuova tresca amorosa che potrebbe nascere proprio all’interno dello show di Signorini, sotto gli occhi di tutti, nella casa più spiata d’Italia. Di fatto, tutto fa pensare che Punzo potrebbe essere uno tra i protagonisti di una nuova dinamica amorosa nella Casa del Grande Fratello Vip, o almeno così pare dalle sue dichiarazioni.

Luciano Punzo al GF Vip: come è andata?

Al pubblico televisivo non sono passate inosservate le sue doti da tentatore, che sono cosa nota sin dai tempi di Temptation Island, il programma nel quale ha conquistato l’allora fidanzata Manuela Carriero con una buona dose di romanticismo oltre che di attrazione fisica. Ora chissà quale Vip sarà in grado di far innamorare. Certamente è ancora presto per dirlo, ma nel frattempo qualcosa già si sta muovendo. Si trova nella Casa da pochi giorni, ma si è già fatto volere un gran bene, Luciano, grazie al suo carisma e al suo carattere molto versatile e alla mano. Il feeling in particolare si è creato con le presenze maschili del loft, trovando una spalla soprattutto in Luca Onestini, ma anche Luca Salatino e Charlie Gnocchi.

Le dichiarazioni di Luciano Punzo: ”Ho fantasticato su due ragazze”

Nella sauna i ragazzi si sono divertiti ad inscenare una divertente trasmissione radiofonica con una intervista a Luciano. Ovviamente, troppa comodità fa male, e così il gruppo lo mette subito a disagio chiedendogli in maniera diretta da chi è più attratto delle inquiline presenti. Tra risatine e imbarazzo, finalmente confessa: l’ex tentatore ammette di aver fantasticato in particolare su due di loro in particolare. Chi sono? “Queste due ragazze sono Oriana e Nikita?”, gli domanda spudoratamente Onestino. “Sì”, replica puntuale Punzo travolto dalla timidezza.

Questioni in sospeso di Luciano Punzo con Manuela Carriero

Ma non è certo tutto, perché intanto Punzo sembra avere ancora dei conti in sospeso con Manuela Carriero. La loro storia sarebbe finita da qualche tempo, ma i punti e le questioni in sospeso sarebbero ancora troppe al momento. Il gossip afferma che la ragazza ex protagonista di Temptation Island starebbe ancora vivendo a Napoli, proprio a casa dei genitori di Luciano, in attesa di voltare pagine e anche un’altra sistemazione abitativa. Dunque la pratica per Luciano non sembra essere ancora del tutto archiviata.