Samantha De Grenet: chi è, età, carriera, vita privata, amori, figlio, Grande Fratello Vip

Samantha De Grenet è una conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana. E’ la moglie di Luca Barbato ed è stata anche concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP 5, entrando a gioco iniziato. In quest’articolo informazioni e curiosità sulla conduttrice Samantha De Grenet.

Samantha De Grenet è nata a Roma il 9 novembre del 1970 da una famiglia aristocratica franco-napoletana. Artisticamente Samantha viene scoperta a soli 14 anni da Riccardo Gay, proprietario della famosa agenzie di modelle. Samantha, giovanissima, ha vinto il concorso Fotomodella dell’Anno, ma è a partire dal 1987 che ha iniziato a lavorare come modella a tutte le edizioni di Donna sotto le stelle.

Nel 1993 ha avuto il suo primo ruolo rilevante in un programma televisivo e ha partecipato come inviata alla trasmissione di Italia 1 Modapolis. Si è sempre mossa tra cinema e conduzioni, ma ha partecipato anche come concorrente alla dodicesima edizione de L’isola dei Famosi. A novembre 2020 diventa concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP 5, entrando a gioco iniziato, venendo eliminata durante la semifinale al televoto contro Stefania Orlando con il 21% delle preferenze.