Grande Fratello Vip, anticipazioni 7 novembre 2022: ospiti, televoto, eliminati, arriva Matteo Diamante?

Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori il Grande Fratello Vip, il reality che da più di un mese, ormai, tiene compagnia al pubblico. Dopo eliminazioni flash e squalifiche (soprattutto per il caso Bellavia), la settimana scorsa nella casa più spiata d’Italia sono entrati nuovi concorrenti. E gli equilibri, già precari, stanno vacillando. Tra amori che nascono, terzi incomodi, strategie, baci passionali e non poche discussioni. Ma cosa succederà nella puntata di stasera? Ci saranno, come sempre, colpi di scena?

Chi si salva tra Attilio, Nikita e George

Al televoto ben tre concorrenti. Dopo l’eliminazione di Carolina Marconi, che non ha ottenuto il pass di ritorno per rientrare nella casa, Attilio Romita, Nikita Pelizon e George sono finiti in nomination. Solo uno di loro sarà il preferito del pubblico, quindi immune e non a rischio eliminazione: chi avrà questo privilegio? Stando ai primi sondaggi che circolano in rete, la preferita sembrerebbe essere, ancora una volta, Nikita. Sarà così?

Il confronto tra Matteo Diamante, Nikita e George al GF VIP

Questa sera, molto probabilmente, Nikita e George saranno i protagonisti della puntata. O almeno di uno spazio. Tra i due c’è grande complicità, ridono, scherzano e pare che George nutra più di un’amicizia per Nikita. E lo stesso, forse, si può dire della ragazza. Il problema, però, è che George è molto amico di Matteo Diamante, ex naufrago dell’Isola dei Famosi ed ex fidanzato della Pelizon. Che da casa non ha certo preso bene quel rapporto. Oggi arriverà al GF VIP per un confronto? Il giovane ieri era in partenza da Milano, direzione Roma: arriverà nella casa di Cinecittà?

Edoardo Tavassi contro Oriana

E ancora, questa sera molto probabilmente si parlerà di Oriana, la nuova concorrente che già sta facendo discutere. E ad Edoardo Tavassi la bella modella e influencer proprio non convince: ci saranno scintille in diretta? Non ci resta che aspettare la puntata, in onda a partire dalle 21.30 circa, per capire cosa succederà stasera. Perché il GF VIP non smette di sorprendere!