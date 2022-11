GF VIP, Matteo Diamante parla dell’ex Nikita Pelizon:’Io non sono geloso di lei’

Matteo Diamante torna a parlare dell’ex Nikita Pelizon e ribadisce che non è assolutamente geloso di lei, al contrario di quanto ha affermato la concorrente del GF VIP. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, infatti, Alfonso Signorini ha informato Nikita Pelizon e George Ciupilan dello sfogo di Matteo Diamante sui social, quando aveva lasciando intendere la sua contrarietà all’avvicinamento di George alla coinquilina.

Nikita sull’ex Matteo Diamante: “Posso frequentare chi mi pare”

Dopo lo sfogo di Diamante, Nikita ha replicato: “A me dispiace che ogni volta questa persona debba fare queste scene. Sono passati sette anni da quando ci siamo lasciati, ne è passata di acqua sotto i ponti. Posso frequentare chi mi pare?”. Ma Matteo Diamante ha risposto nuovamente per commentare le parole della ex.

In diretta al GF infatti la modella ha sottolineato come la gelosia dell’ex fidanzato non si sia mai attenuata in questi anni: “Mi definisce l’unica donna che abbia mai amato, non mi ha mai permesso di essere amica dei suoi amici. Se George ci provasse con me, rischierebbe pesante”.

Diamante mostra le chat con Nikita: “Ho le prove del contrario”

Diamante stavolta è intervenuto dicendo di non essere d’accordo:

“Ma scusate, è uno scherzo? Aspettate che mi siedo. “Sono geloso” fa già ridere così. Per fortuna migliaia di persona sono testimoni dei miei ultimi anni.. per piacere mi confermate che sono tutto tranne che geloso? E poi scusate quella frase li “non posso uscire con le persone che conosce o gente della sua regione”? Ma non è vero “Scusate se per un motivo valido gli chiesi gentilmente di non andare più a letto a farlo con amici o presunti tali” in un contesto di 4 anni fa. Che è diverso. Bho ma questa è pazza“.

L’ex di Nikita ha poi mostrato le chat archiviate delle loro conversazione e ha ribadito di aver ormai voltato pagina: “Mi sa che devo raccontare davvero la storia così escono fuori le vere persone, signore sì ma scemo no. Ho le prove dell’esatto contrario perciò lasciatemi ridere perché mi sembra surreale. Ho avuto altre relazioni e non sono mai stato più legato a lei. Anzi proprio archiviata. Ma mi ha descritto come uno stalker praticamente“.