GF VIP, arrivano sei nuovi concorrenti: chi sono e quando entrano

Un nuovo televoto farà infuriare i concorrenti della casa più spiata d’Italia. Questa sera lunedì 31 ottobre su Canale 5, ci attende una nuova puntata del GF Vip. Una concorrente sarà destinata ad abbandonare la casa. La sfida è tra Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Pamela Prati. Ma per una che se ne va…. sei nuovi concorrenti entreranno! Ecco tutti i dettagli.

Sei nuovi concorrenti nella casa del GF VIP: ecco chi sono

Sei nuovi concorrenti sono pronti ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Entreranno per scuotere gli equilibri della casa e lo faranno nel corso della puntata prevista giovedì 3 novembre 2022 su Canale 5. Due di questi concorrenti saranno Luca Onestini e Edoardo Tavassi.

Dopo aver perso nelle scorse settimane alcuni dei concorrenti più forti e promettenti della casa, da Giovanni Ciacci a Elenoire Ferruzzi, Alfonso Signorini deve trovare nuove soluzione per riempire il cast del programma che potrebbe andare avanti per altre 50 prime serate. Due concorrenti nuovi sarebbero quasi ufficiali: Luca Onestini e Edoardo Tavassi.

Edoardo Tavassi e Luca Onestini concorrenti al GF VIP

Per Luca Onestini è un ritorno, dato che partecipò alla seconda edizione, dove arrivò secondo solo dietro al vincitore Daniele Bossari. Famoso per la storia d’amore con Soleil Sorge, scelta a Uomini e Donne, e Ivana Mrazova, conosciuta al GF VIP.

Per Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi, non è un ritorno ma un nuovo inizio. Di certo Edoardo non è estraneo alle regole dei reality: da poco ha partecipato all’Isola dei Famosi, che ha dovuto lasciare per un infortunio a distanza di una settimana dalla finalissima. Nella casa però entreranno anche altri quattro vipponi, che al momento non sono ancora stati ufficializzati.