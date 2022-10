Grande Fratello Vip, anticipazioni 31 ottobre 2022: televoto, ospiti ed eliminati

Anticipazioni Grande Fratello Vip. La casa più spiata d’Italia non smette di regalare sorprese e colpi di scena ai telespettatori. Il Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 31 ottobre su Canale 5 e, complice la festa di Halloween, la puntata sarà ricca di novità. Ma cosa vedremo nel corso della prossima puntata?

Grande Fratello Vip: le anticipazioni della puntata di lunedì 31 ottobre

Oltre alle nomination e ad una nuova persona immune, nella casa più spiata d’Italia verrà organizzata anche una serata a tema Halloween. Come si vestiranno i gieffini? Sicuramente sapranno trovare l’outfit che meglio rispecchia la loro personalità e rendere ancor più mostruosa la notte di Halloween! Mettendo un attimo da parte i festeggiamenti di Halloween, andiamo adesso a vedere quali sono i concorrenti che nel corso della prossima puntata, la 13esima del reality, rischiamo di essere eliminati e di tornare, dunque, a casa.

Gli eliminati della scorsa puntata del GF VIP

Nella puntata andata in onda giovedì 27 ottobre oltre all’eliminazione di Amaurys Perez è andata a casa anche Elenoire Ferruzzi a seguito del duro provvedimento deciso da Signorini per i comportamenti poco rispettosi tenuti dalla Ferruzzi. Quest’ultima si era infatuata di Daniele Dal Moro che, dal canto suo, non ricambiava l’interesse mostrando invece una certa vicinanza a Nikita Pelizon. Elenoire, non ha accettata di buon grado la situazione ponendo in essere delle atteggiamento poco carini nei riguardi della donna. Atteggiamenti che le lsono valsi l’uscita dal programma.

Chi sono i concorrenti che rischiano di essere eliminati?

Ora, chiuso un televoto se n’è aperto subito un altro che sarà chiuso nel corso della puntata che andrà in onda lunedì 31 ottobre 2022. Ecco quali sono stati i concorrenti più votati e che adesso sono a rischio eliminazione: Nikita Pelizon, Pamela Prati e Antonella Fiordelisi. Come andrà a finire? Non ci resta che sintonizzarci domani e scoprirlo!