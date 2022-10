Grande Fratello Vip, le anticipazioni per stasera e news: Nikita ed Elenoire, lo scontro

Grande Fratello Vip. Anche stasera arriva come ogni settimana l’appuntamento fisso con gli inquilini della Casa più spiata d’Italia, precisamente siamo al 12esimo appuntamento serale ormai. Per quest’anno gli autori avevano promesso grandi cose, ed in effetti non stanno per nulla tradendo le aspettative. Nuove discussioni, nuove tensioni e tante novità scoppiettanti. Le tensioni soprattutto, tra alcuni concorrenti, sono aumentate al tal punto di essere quasi fuori controllo.

Grande Fratello Vip: le anticipazioni per stasera

La scorsa puntata era stata abbastanza importante, quella andata in onda lunedì scorso 24 ottobre, quando abbiamo assistito alle critiche rivolte a Nikita Pelizon da parte dei Vip all’interno della casa. Ma cosa era successo? Bisogna ripercorrere tutte le tappe di quel passaggio per poter capire le dinamiche e cosa andrà in scena nella puntata di questa sera, cosa aspettarci e soprattuto che piega prenderanno gli eventi. Assolutamente lecito pensare che, dopo il caso di Marco Bellavia tutti gli insulti e i litigi fuori contesto sarebbero stati accantonati per sempre. O almeno le riflessioni sarebbero state maggiori dinanzi ad un evento del genere. Tuttavia, nonostante ciò, contro ogni logica, tutta la solita dinamica si è ripresentata davanti alle telecamere.

Gli antefatti e lo scontro tra Nikita ed Elenoire

La modella di Trieste, Nikita Pelizon, è stata infatti verbalmente attaccata dalle parole di Elenoire Ferruzzi. Una scaramuccia prontamente degenerata, alla base della quale pare esserci la gelosia nei confronti di Daniele. Una gelosia così forte al punto che Elenoire non si concede nemmeno l’autocensura sui propri pensieri, anzi decide di sublimare tutto il suo malessere parlandone con Antonino Spinalbese. Le sue parole sono state: ”Lei lo fa di proposito per darmi fastidio. Si avvicina a Daniele e mi guarda. Lui è mio! E non facesse la santa, che non lo è per nulla. Lei è così e fa la santarellina. Può fare quello che vuole con gli altri, ma con lui no! Non sa quello che l’aspetta. Lui è mio e basta, sia chiaro.”