Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi sputa per terra mentre passa Nikita

Tra Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon non corre buon sangue, questo però si è sempre saputo, fino dalla prima puntata. Adesso però Elenoire ha commesso un gesto che ha fatto scalpore e non è piaciuto ai telespettatori del Grande Fratello Vip: avrebbe sputato per terra al passaggio di Nikita.

Grande Fratello Vip, ancora tensioni nella casa

Questa nuova edizione del Grande Fratello Vip è carica di tensione. Ricordiamo la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Ciacci per il grave episodio di bullismo a Marco Bellavia. Dopo la diretta di lunedì le cose non sembrano migliorare, infatti, protagoniste sono state proprio Eleonoire Ferruzzi e Nikita Pelizon, che durante la puntata hanno litigato in maniera accesa.

Elenoire sputa al passaggio di Nikita: “Avevo un seme in bocca”

In particolare Nikita ha detto di avere paura ad avvicinarsi a Daniele Dal Moro a causa dell’atteggiamento di Elenoire, che a sua volta l’ha definita una “iettatrice”. Dopo la diretta, a notte fonda, Elenoire ha compiuto un gesto di disprezzo che ha scatenato una bufera mediatica e sui social: mentre parlava con Antonino, Nikita le è passata accanto e poco dopo Elenoire ha sputato per terra. “Avevo un seme in bocca” ha detto per giustificarsi.

Un episodio simile non si era mai verificato nella casa dei vipponi. Davanti alla scena Antonino ha reagito con una risata. Sui social è partito l’attacco contro la Ferruzzi, giudicata maleducata e cattiva. La gieffina rischia l’eliminazione?