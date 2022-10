Dayane Mello al GF VIP: ‘Non voglio mischiarmi con questo cast, non lo guardo neanche’

Dayane Mello non avrebbe alcuna intenzione di entrare di nuovo nella casa del Grande Fratello Vip. La modella si è scagliata contro il reality di Alfonso Signorini e di certo non l’ha mandata a dire! Parole forti e contrarie ai nuovi concorrenti. Ecco cosa ha detto.

Dayane Mello contro lo show di Signorini: il problema è il cast

Nelle ultime settimane, il nome di Dayane Mello è comparso tra quelli di coloro che potevano fare ritorno nella casa del Grande Fratello Vip per questa edizione, che ha già visto perdere molti personaggi tra eliminazioni e squalifiche. La modella però è intervenuta sui social, durante una diretta Instagram, per chiarire che non entrerà nel cast anche se le è stato proposto.

Nel corso di una diretta su Instagram, Dayane Mello ha dichiarato di non avere intenzione entrare di nuovo nella casa del Grande Fratello Vip, nonostante le sia già stato proposto. La modella avrebbe rifiutato la proposta. Dunque, almeno per questa edizione, non la rivedremo nel reality. Dayane ha spiegato che non le piace il nuovo cast. Anzi, se ci fossero stati personaggi diversi avrebbe valutato l’opzione di partecipare.

“Chiariamo questa roba qua ragazzi, non lo faccio, semplicemente per una cosa mia, perché ho provato un po’ delle sensazioni nelle settimane scorse, magari avevo anche la richiesta di andare lì a fare il GF ma non voglio. Non voglio mischiarmi con questo cast, non voglio mischiarmi a queste persone perché hanno fatto veramente del danno a tante persone lì dentro ad oggi. Se non ci fossero queste persone dentro forse io… con della gente con un po’ più di tatto… ”

Dayane contro i partecipanti: “Copiano i protagonisti delle edizioni passate”

Parole forti contro i personaggi all’interno della casa: “Sono arrivati lì e hanno vomitato tutto, la loro storia e poi sono tutti dei personaggi, nessuno sembra vero. E poi tutti che vogliono copiare chi è stato protagonista delle altre edizioni. A mio parere, io non c’entro proprio nulla in questo programma. Poi dobbiamo anche renderci conto che io sono stata una protagonista, ma non sono mai stata trattata come una protagonista, visto che tutti hanno avuto dello spazio. A me, di riempire i buchi, e buttarmi lì nella casa… anche no. Sono molto felice di questa scelta, quindi a tutti i miei fan e alle persone che mi vogliono bene dico di stare tranquilli, io non entro al Grande Fratello. Non lo guardo neanche”.