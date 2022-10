GF VIP, chi viene eliminato stasera? Sondaggi e percentuali del televoto di lunedì 24 ottobre 2022

Nuova puntata del Grande Fratello Vip. E nuovi colpi di scena, ma anche televoti aperti, nomination e possibili eliminazioni. Dopo l’uscita di Gegia e Cristina, che hanno dovuto abbandonare la casa e ritornare in studio da Alfonso Signorini, questa sera su Canale 5 andrà in onda il classico appuntamento del lunedì con il reality. Tra non poche polemiche, discussioni, strategie, amori che nascono ed equilibri che vacillano. Ma chi stasera dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia?

Amaurys, Carolina, Edoardo, Attilio e Giaele al televoto

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, ben cinque concorrenti:

Amaurys Perez , che recentemente ha avuto una feroce discussione con Charlie Gnocchi

Chi di loro dovrà lasciare il gioco?

Chi si salverà stasera al GF VIP

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Edoardo Donnamaria con il 30.27% di preferenze. A seguire Giaele con il 27%, Attilio Romita con il 17.69%. A rischio, invece, Carolina Marconi, che non riesce a raggiungere il 16% e Amaurys Perez con l’8.51%. In base a questi numeri, quindi, il meno preferito sarebbe Amaurys. Ma sarà davvero così?