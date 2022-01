Carolina Marconi: chi è, età, malattia, Instagram, chi è il compagno Alessandro Tulli, come sta oggi, gravidanza, matrimonio

Dopo l’emozionante puntata di ieri, torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Verissimo, il programma seguitissimo e amato dal pubblico di Canale 5. Oggi, ai microfoni di Silvia Toffanin, si racconterà, ancora una volta Carolina Marconi. Con lei ci sarà il compagno e spalla Alessandro Tulli per un’intervista emozionante.

Carolina Marconi: chi è, età, carriera e come sta oggi

Carolina Marconi è nata a Caracas il 14 aprile del 1978 ed è una nota showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana, diventata nota al grande pubblico dopo la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello. Carolina Marconi si è diplomata al liceo linguistico di Colleferro, poi nel 1997 ha debuttato come valletta al programma Beato tra le donne e ha lavorato in diversi show, ma è nel 2004 che riceve notorietà con l’ingresso nella casa più spiata d’Italia. Nel 2005 Carolina è stata l’angelo che volta dal Campanile di Piazza San Marco durante il Carnevale di Venezia, poi ha condotto diversi programmi e nel 2008 ha recitato nella soap opera Un posto al sole d’estate su Rai 3. Dopo essere ritornata al cinema nel 2015, dopo un periodo di stop, nel 2016 è diventata un’imprenditrice perché ha deciso di aprire lo store Aloha a Ponte Milvio.

La malattia di Carolina Marconi: il tumore, la chemio

Carolina Marconi sta lottando contro un tumore al seno e sui social sta continuando a raccontare la sua battaglia, senza mai nascondere la voglia di vivere. Di farcela e di sconfiggere il mostro. Recentemente ha spiegato di aver tolto il port, la cannula lunga di 41 cm che ha portato in vena durante tutto il percorso.

Carolina Marconi: il libro

Carolina dal 25 gennaio sarà in libreria con il libro ‘Sempre con il sorriso – La storia della mia battaglia più difficile’, dove racconta i momenti più bui e si lascia andare a confidenze mai fatte prima.

Chi è Alessandro Tulli, il compagno di Carolina Marconi?

Carolina Marconi non è sposata e non ha figli, ma è fidanzata con Alessandro Tulli, ex calciatore classe 1982. I due sono affiatatissimi, complici e uniti come non mai.

Instagram

Su Instagram, con l’account @marconicarolina vanta oltre 330 mila followers.