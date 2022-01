Alessandro Tulli, chi è il compagno di Carolina Marconi: età, carriera del calciatore, figli, lavoro, cosa fa, Instagram

Dopo l’emozionante puntata di ieri, torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Verissimo, il programma seguitissimo e amato dal pubblico di Canale 5. Oggi, ai microfoni di Silvia Toffanin, si racconterà, ancora una volta Carolina Marconi. Con lei ci sarà il compagno e spalla Alessandro Tulli per un’intervista emozionante.

Alessandro Tulli, chi è il compagno di Carolina Marconi: età, carriera

Alessandro Tulli è nato a Roma l’8 aprile del 1982 ed è un ex calciatore di ruolo attaccante. Nel 1997 è arrivato alla Roma, è stato inserito nella rosa, poi nella stagione 2002-2003 è approdato al Livorno. Una carriera segnata, purtroppo, da diversi infortuni. Tulli vanta anche una presenza nella nazionale italiana Under 17.

Alessandro Tulli e Carolina Marconi

Dal 2014 Alessandro Tulli è legato sentimentalmente alla showgirl ed ex concorrente del GF VIP, Carolina Marconi. Nel 2021 la ragazza ha scoperto di avere un tumore al seno e Alessandro non l’ha mai lasciata, l’ha sempre seguita e supportata. I due vivono a Roma e Carolina non ha mai nascosto il desiderio di voler diventare presto mamma.

Instagram

Alessandro Tulli ha un profilo Instagram e con l’account @alessandro.tulli vanta oltre 9.000 followers.