Antonella Fiordelisi e la rivelazione al GF VIP: ‘Alex Belli mi ha proposto una cosa a tre con Delia Duran’

Il Grande Fratello Vip non smette di regalare sorprese. Questa volta al centro dell’attenzione mediatica la proposta che Alex Belli avrebbe fatto ad Antonella Fiordelisi. Quest’ultima, almeno per qualche ora, sarebbe potuta entrare a far parte della relazione tra Alex Belli e Delia Duran. A rivelarlo è la stessa Fiordelisi, ma cosa si saranno detti i due?

La proposta di Alex Belli ad Antonella Fiordalisi

Come anticipato, è stata la stessa Fiordelisi a rivelare ad Edoardo Donnamaria quanto le aveva proposto Belli. Nonostante la donna sia colpita positivamente dalla coppia Belli Duran ha rifiutato in quanto non interessata la proposta sexy dell’ex attore di Centovetrine. “Mi ha proposto una cosa a tre, gli ho detto di no. È vero, non ho problemi a dirlo. Con Delia. Sono bravissimi, però. Sono simpaticissimi, divertenti. Loro hanno un amore. Lo sai, no? Gli ho detto che non sono mai stata con una donna. Quando vorrò stare con una donna gli farò sapere.

La risposta di Donnamaria

In merito, la risposta di Donnamaria non si è fatta attendere: ‘Ma dillo a me, no?’ Poi il ragazzo, a causa dell’irritazione di lei, ha fatto un piccolo passo indietro nei toni: ‘Poi io ti dirò di no perché non voglio condividerti con nessuno però dillo a me’. Va ricordato che la Fiordelisi e Donnamaria stanno vivendo una storia all’interno della casa. Nonostante le inziali difficoltà, nella fattispecie l’avvicinamento tra Antonella e Spinalbese, i due adesso hanno deciso di approfondire la loro conoscenza ed appaiono sereni insieme.