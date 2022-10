Antonella Fiordelisi e Massimo Giletti hanno avuto una storia? Il rapporto tra la concorrente del GF VIP e il giornalista

Antonella Fiordelisi e Massimo Giletti al centro dei gossip in queste ultime ore. Lei, concorrente del Grande Fratello Vip, lui, noto e famoso giornalista oggi di casa a La7. Ebbene, tra i due ci sarebbe stato un qualcosa, un flirt (qualcosa in più?), una storia: a rivelarlo il settimanale Chi diretto, non a caso, proprio da Alfonso Signorini volto e conduttore anche del Gf Vip.

Cosa è successo tra Antonella Fiordelisi e Massimo Giletti

Il tutto sarebbe avvenuto prima dell’ingresso nella casa più spiata di Italia della concorrente. Secondo quanto si apprende i due si sarebbero visti e anzi, il rapporto tra i due sarebbe anche di confidenza come mostrano le foto. Per il momento però niente baci o effusioni ma solo quella che, in apparenza, sembra un’amicizia. Nel settimanale si legge:

“Tra i due ci sarebbe stata una frequentazione breve terminata quando il giornalista è andato in vacanza in Sicilia e Antonella si apprestava ad entrare al Grande Fratello Vip”

Cosa c’è stato dunque tra l’ex schermitrice e il giornalista? Al momento non ne sappiamo di più ma senz’altro Signorini troverà il modo di parlarne forse già nel corso della puntata di questa stasera (in prima serata su Canale 5). I fan sono avvisati.

In che rapporti sono oggi

Riassumendo dunque tra Giletti e la Fiordelisi, protagonista peraltro di altri gossip recenti nella Casa, sarebbe iniziato e finito tutto in fretta prima dell’inizio del programma a settembre. Anche perché nel settimanale si precisa che Giletti “è tornato single e si dedica completamente al suo programma Non è l’arena“.