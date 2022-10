Wanna Marchi parla a Non è l’Arena da Massimo Giletti: ‘Prendo solo 600 euro di pensione’

Stanno facendo discutere le parole rilasciate da Wanna Marchi al programma condotto da Massimo Giletti Non è l’Arena (qui gli ascolti del programma). La donna, coinvolta nelle note vicende legate alle televendite insieme al Mago do Nascimiento, si è lamentata in studio della pensione percepita oltre che a finire al centro di un acceso botta e risposta con il giornalista Luca Telese.

Cosa ha detto Wanna Marchi da Giletti

L’80enne teleimbonitrice, ‘protagonista’ peraltro di una serie Tv su Netflix dal titolo Wanna, ha parlato di come fa oggi a vivere. Queste le sue parole:

“Prendo soltanto 600 euro di pensione, capite? Questa è l’Italia”.

In studio era presente anche Stefania Nobile che invece ha detto di lavorare come dipendente a Milano e di percepire un “signor stipendio”.

Lo scontro con il giornalista Luca Telese

In studio, nel corso dell’intervista, sono volate parole grosse con il giornalista Luca Telese che ha incalzato la Marchi chiedendole di chiarire il loro modus operandi considerando che in molti si sono considerate vittime di quel sistema televisivo. “Avete cercato i più deboli per poi colpirli e depredarli, alcuni portarli alla rovina”. Secca la replica di Wanna Marchi: “Come è cattivo lei, è pesante oh. Non solo di pancia. Lei è un uomo pesante di peso, di carattere e di persona”.

