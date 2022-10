GF VIP, Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese insieme? Lei: ‘Lo ammetto, mi piaci’. La reazione di Edoardo

C’è Cupido che pare abbia scagliato un paio di colpi andati a segno nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, Antonella Fiordelisi ha dichiarato apertamente il suo interesse per Antonino Spinalbese, un interesse abbastanza chiaro che non ha mancato di far presente al diretto interessato. In realtà, durante le ultime settimane, la gieffina si è avvicinata sempre di più a Edoardo Donnamaria, nonostante non fosse il suo tipo. Le cose sono andate avanti senza troppo entusiasmo e per questo l’ex di Francesco Chiofalo sembra aver cambiato il suo target.

Antonella Fiordelisi innamorata di Spinalbese?

Su Edoardo Donnamaria, Antonella è stata sempre abbastanza chiara e incontrovertibile: lui non è il suo tipo fisicamente parlando, e proprio qualche giorno fa, confidandosi con Cristina Quaranta ha affermanto:

Edo non è proprio il mio prototipo. Esteticamente non è l’uomo che piace a me di solito. A livello fisico non mi fa sangue sono sincera. Mentre uno che mi piace è Antonino. Però con Edo ci parlo benissimo e lui è molto intelligente.

La dichiarazione di interesse per Antonino

Nonostante questa intesa ”intellettuale”, però, a gieffina pare sia in cerca di altro e per questo ha iniziato a lanciare sguardi particolari ad Antonino Spinalbese, e in tal modo confermando le aspettative. Almeno per quanto riguarda l’aspetto strettamente fisico, pare che il parrucchiere spezzino sia davvero il suo prototipo ideale, e stanotte ecco la Fioderlisi si è dichiarata al suo coinquilino. Lei è stata molto diretta e sincera, dichiarandogli tutto il suo interesse:

Penso di essere il tuo prototipo e che tu non lo vuoi ammettere. Come mai dico questo? Perché tu non ti esponi tanto e subito. Io te lo ammetto, mi piaci, esteticamente sei il mio prototipo. In realtà l’avevo detto anche quando siamo entrati. E secondo me anche il contrario. Tra un mesetto mi risponderai e mi dirai se sono il tuo tipo…

La reazione di Donnamaria

Edoardo Donnamaria, avendo percepito Antonella Flirtare con Antonino Spinalbese, è andato di corsa ad abbracciare la sua coinquilina, nel tentativo, non proprio riuscito, di coccolarla. Di fatto, però, lei si è limitata a qualche timida carezza per poi mandarlo a letto con una fredda buonanotte. Poi, la Fiordelisi è ritornata da Antonino, e gli ha detto.

Quindi dicevamo, non sono il tuo tipo? Ti do tempo perché non sei come me che dico tutto subito. Dirai qualcosa su di me. Io sai che penso? Che a te in realtà sono sempre piaciuta un pochino…

Come ha risposto Spinalbese?

Antonino, comunque, nelle sue risposte non si è sbilanciato più di tanto ed è rimasto piuttosto vago, dichiarando che nella casa sono ”tutte belle ragazze”. Come andrà a finire?