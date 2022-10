Bestemmia al GF VIP, Amaurys Perez rischia la squalifica? Signorini: ‘Valuteremo’

La puntata del Grande Fratello Vip di ieri è stata ricca di colpi di scena, come sempre d’altra parte. Tra grandi emozioni, con la mamma di Luca che ha fatto la sorpresa a suo figlio, eliminazioni, con Gegia che è dovuta andare via dalla casa più spiata d’Italia. E amori che nascono. Ma anche presunte bestemmie e squalifiche, ancora una volta, all’orizzonte.

Amaurys Perez ha bestemmiato al GF VIP?

Questa volta protagonista dovrebbe essere Amaurys Perez, che la scorsa settimana avrebbe bestemmiato. Al pubblico attento nulla passa inosservato e ora Alfonso Signorini è pronto a capirci qualcosa in più, ad andare a fondo e a valutare la situazione. Il padrone di casa, infatti, è stato chiaro alla fine della puntata: “È necessaria una verifica”.

Verifiche in corso

“Vi dico che ci è stato segnalato, nel corso del live, una presunta bestemmia. Naturalmente, come sapete, le conseguenze in caso di bestemmia sono assolutamente dure e proprio per questa ragione il fatto deve essere inconfutabile al di sopra di qualsiasi dubbio, necessita di una verifica con gli strumenti più adatti. Vi terremo aggiornati e nella prossima puntata di lunedì, se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla casa” – ha detto Alfonso Signorini senza fare il nome del concorrente.

Potrebbe essere Amaurys?

Non è chiaro chi sia il concorrente, ma il popolo del web si è scagliato contro Amaurys Perez. E video di una sua presunta bestemmia ha fatto il giro dei social: ma è così? È lui il concorrente che rischia la squalifica? Non ci resta che aspettare la puntata di lunedì per capirlo!