Grande Fratello Vip 2022: chi è stato eliminato ieri e chi sono i concorrenti in nomination dopo la puntata di giovedì 13 ottobre

I colpi di scena nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, non sono finiti. E la trasmissione, che vede alla conduzione Alfonso Signorini, nonostante abbia preso il via da poche settimane, già sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tra squalifiche, dichiarazioni infelici, concorrenti che hanno deciso di abbandonare in anticipo il gioco, amori che nascono. E tante, forse troppe, polemiche. Ma cosa è successo nella puntata di giovedì 13 ottobre? Chi dei ‘vipponi’ è stato eliminato?

Chi è stato il preferito tra Nikita, Attilio, Giaele, Gegia e Charlie?

I telespettatori dovevano rispondere a una domanda e decidere chi salvare. Cinque i concorrenti al televoto, quindi a rischio eliminazione:

Chi di loro è stato salvato dal pubblico e reso immune?

Gegia è stata eliminata

Gegia è stata eliminata, quindi è dovuta ritornare a casa. La sua, questa volta.

Chi sono i concorrenti in nomination, il televoto

Non si può concludere una puntata del GF VIP senza nomination. E senza televoto. Chi dei concorrenti è finito a rischio eliminazione? E cosa è successo nella scoppiettante puntata andata in onda il 13 ottobre?

I concorrenti in nomination, quindi a rischio eliminazione, sono tre: Antonino, Nikita e Giaele. Chi di loro dovrà abbandonare la casa lunedì sera?