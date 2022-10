Grande Fratello Vip, anticipazioni 13 ottobre 2022: ospiti, nuovi ingressi, televoto, cosa vedremo stasera

Non smette di sorprendere il Grande Fratello Vip, il reality che ha preso il via da poche settimane e che già sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo aver ascoltato la storia di Pamela Prati, che finalmente ha raccontato la sua verità sul caso di Mark Caltagirone, questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata, ma cosa succederà? Ci saranno altri colpi di scena? Nuovi concorrenti, come ha promesso Alfonso Signorini, varcheranno la soglia della porta rossa?

Atto di pignoramento a Pamela Prati

Protagonista della puntata di stasera potrebbe essere, ancora una volta, la showgirl Pamela Prati. Stando a quanto riporta Leggo, infatti, proprio a lei verrà notificato un atto di pignoramento. E questo accadrà nella casa del Grande Fratello Vip perché la prima donna del Bagaglino avrebbe perso una causa civile. Come reagirà? Se ne parlerà in puntata?

Tutti contro Charlie: la discussione

Si parlerà, quasi sicuramente, di Charlie Gnocchi, che è anche al televoto. Il concorrente non sembra molto amato dai concorrenti e diversi giorni fa è scoppiata una furiosa lite, che ha visto protagonisti proprio il conduttore radiofonico e Antonino Spinalbese, l’ex di Belen. Riusciranno a chiarirsi? E a procedere nella convivenza in modo civile?

Giaele e Antonino, Edoardo e Antonella: è amore?

Discussioni, strategie, ma anche spazio all’amore. Giaele e Antonino, ora che Ginevra è stata squalificata, sono sempre più vicini. E lo stesso si può dire di Edoardo e Antonella. Nasceranno le prime coppie nella casa del GF VIP?

Chi dei concorrenti è al televoto

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, ben cinque ‘vipponi’:

Chi di loro sarà il preferito? Secondo i sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Nikita. Sarà così?