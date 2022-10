Loris Karius, chi è il nuovo fidanzato di Diletta Leotta: età, carriera, FIFA, oggi, foto e Instagram

Un nome che gli appassionati di calcio internazionale certamente ricorderanno: Loris Karius è arrivato agli onori delle cronache, infatti, nell’anno 2018 quando si è reso protagonista di alcune gaffe che di certo non sono passate inosservate al pubblico pagante e televisivo di quel periodo. Ma ora, le cronache parlano di altro e certamente la sua reputazione ne risente in maniera positiva, perché è diventato con ogni probabilità la nuova fiamma di Diletta Leotta: ma scopriamo qualcosa di più sul suo conto e la sua biografia.

Chi è Loris Karius: la carriera come portiere

Nasce in Germania il 22 giugno 1993 – è del segno zodiacale dei Gemelli – Loris Karius è ad oggi il portiere ufficiale del Newcastle Utd. Il suo esordio fu nell’Ulma, poi giocò anche con il Stoccarda e, successivamente, nell’anno 2009, fu tesserato nel settore giovanile del grande Manchester City. All’età di 19 anni, nel dicembre 2012, ebbe il merito di essere il portiere più giovane ad aver fatto il suo esordio nella Bundesliga. Poi, nel 2017 è la volta del Liverpool con il quale nel 2017 debutterà anche in Champions League. Purtroppo, però, in quella stessa occasione si rese protagonista anche di alcune gaffe che ne compromisero in parte la sua carriera sportiva. Di recente, nel 2020, è stato ceduto in prestito alla Union Berlino, per poi passare quest’anno al Newcastel Utd.

La vita privata

Ora, però, la sua reputazione sta salendo, e non per questioni calcistiche. Infatti, proprio in queste settimane il suo nome ritorna nuovamente in auge nelle cronache per una presunta liaison con la celebre e bellissima conduttrice Diletta Leotta. Nessuno dei due, ad ogni modo, fino ad ora, avrebbe confermato o smentito i rumors. Tuttavia, cosa che non è passata inosservata ai maghi dei tabloid rosa, hanno iniziato a seguirsi reciprocamente sui social.

Le curiosità che non ti aspetti

Ecco, ora, per svagare un po’, alcune curiosità che siamo riusciti a reperire sul portiere tedesco: