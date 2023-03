Diletta Leotta incinta: aspetta una bambina? Ultime news

Anche se alcuni indizi erano nell’aria e non sono sfuggiti fan più attenti, la gravidanza di Diletta Leotta ha lasciato tutti piacevolmente sorpresi. A dare la notizia del lieto evento è stata lei stessa con un tenerissimo video su Instagam, nel quale, visibilmente emozionata, annuncia di aspettare un bambino dal calciatore Loris Karius. Ora, nonostante l’ufficializzazione del lieto evento, i rumors in merito non si placano. In particolare, sembrerebbe che la coppia stia aspettando una femminuccia che dovrebbe nascere nel mese di agosto. Ecco cosa sappiamo.

Diletta Leotta aspetta un bambino, l’annuncio della gravidanza su Instagram: il padre è il portiere Loris Karius

La gravidanza di Diletta Leotta

Nonostante la conduttrice abbia ufficializzato la propria gravidanza, i rumors in merito non si placano. In particolare, pare che la conosciuta conduttrice televisiva stia aspettando una bambina che dovrebbe venire alla luce nel mese di agosto prossimo. Stando a quanto raccontato dal settimanale Chi nel nuovo numero, la coppia formata da Diletta Leotta e Loris Karius, il portiere tedesco del NewCastle Udt, aspetterebbe una bambina. Diletta Leotta è al quarto mese di gravidanza, quindi, piccola dovrebbe nascere ad agosto. I due stanno insieme da pochi mesi ma da subito sono apparsi molto complici ed affiatati. La donna, infatti, ha voluto subito presentare il compagno alla propria famiglia, a testimonianza dell’affetto che li univa.

Gli indizi

Ai fan più attenti della Leotta non sono sfuggiti alcuni piccoli indizi sulla sua gravidanza apparsi già nel mese di ottobre. Infatti, sui social, i primi pancini sospetti avevano già destato non poca curiosità. Se a questo si aggiunge poi il fatto che la donna indossava sempre più spesso abiti comodi, il gioco è fatto. A coronare il tutto, poi, il tenero annuncio su Instagram dove la conduttrice DAZN era visibilmente commossa ed emozionata. Un lieto fine degno delle più romantiche storie d’amore.

https://www.instagram.com/p/CqQA9sPLM_I/?igshid=YmMyMTA2M2Y=