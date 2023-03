Diletta Leotta aspetta un bambino, l’annuncio della gravidanza su Instagram: il padre è il portiere Loris Karius. Fiocco rosa per la coppia Karius-Leotta, con la conduttrice sportiva che ha annunciato di essere incinta. Lei su Instagram ha voluto raccontarlo ai fan: “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia”. I sospetti della gravidanza già erano arrivati da qualche settimana, vedendo un rigonfiamento del ventre alla famosa conduttrice.

Diletta Leotta aspetta un bambino

La ragazza è piena di gioia nel dirlo, come fa trapelare anche ai propri fan su Instagram. Poche parole, ma riportano bene tutta l’emozione che sta pervadendo la ragazza in questo momento: “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia❤️ Soon we’ll be three!”. Dopotutto, erano diverse le fotografie scattate a Diletta Leotta nell’ultimo periodo, dove un insospettabile “pancino” accompagnava la ragazza.

La ragazza ha voluto dare la notizia sui social insieme al proprio compagno, il calciatore Loris Karius. Infatti, facendo una stories insieme hanno dato la lieta notizia al mondo. Un motivo in più per far festeggiare il compagno, tornato a giocare tra i pali del Newcastle dopo un periodo d’inattività e che oggi scopre di divenire a breve papà. Il video postato dalla conduttrice, dove annuncia la lieta notizia, farà emozionare tutti i fan.

Infatti, la ragazza piangente, ma felicissima, annuncia di aver scoperto di essere rimasta incinta. Una lieta notizia da dare, dove ha voluto che il suo compagno le fosse seduto accanto in un momento importante come questo. Karius, sentito il messaggio di Diletta, subito l’abbraccia e la stringe forte al proprio petto, prima di darle un bacio. A festeggiare la lieta notizia, anche un insospettabile terzo personaggio: il cane della coppia, che subito va a scodinzolare nei pressi di Diletta.