Diletta Leotta è incita di Loris Karius? L’indizio social e la ‘prova’

Diletta Leotta ha una nuova rampante fiamma, e questa non è una novità. La vera notizia è un’altra, e cioè che potrebbe essere incinta del suo nuovo affascinante fidanzato Loris Karius. Ma è tutto vero? O si tratta semplicemente di una delle tante voci messe in giro dai fan sfegatati? Ecco quello che sappiamo sull’argomento, continuante a leggere l’articolo!

Diletta Leotta è incinta di Loris Karius? La foto con il pancino sospetto

Sono settimane, a dire il vero, che non si sente parlare di altro: quel pancino sospetto della bellissima Diletta Leotta che fa presagire delle dolci attese in vista. Su tutta la questione, però, la conduttrice non ha mai dato una conferma, o un segnale che potesse comprovare effettivamente il fatto. Ma qualcosa su Instagram si muove, e potrebbero esserci degli indizi piuttosto espliciti che parlano in questo senso. Nello specifico, c’è un video che sta circolando proprio in questi giorni da parte della bellissima siciliana, e potrebbe in effetti far pensare che non si sia trattato solamente di voci di corridoio. Pare, infatti, che Diletta e Loris stiano per diventare genitori. Per entrambi, nel caso, si tratterebbe della prima esperienza da genitori.

Il video-prova su Instagram

Dunque, veniamo a noi. Diletta Leotta non fa quasi nulla, ormai, per nascondere il suo pacino. La conduttrice di DAZN è davvero incinta di Loris Karius! Questo è quello che pensano i suoi followers dopo il suo ultimo video postato su Instagram: in molti, dunque, non hanno potuto fare a meno di notare le sue forme dolci, quelle che normalmente sono tipiche di una gravidanza in arrivo, sebbene non ancora molto accentuate. La prova sarebbe la seguente:

Un’altra prova a sostegno di questa tesi, poi, sarebbe la didascalia scelta dalla biondissima per il suo video: “Mi preparo per la festa del papà, quale completo scelgo per fare il regalo perfetto? Uno, due, tre o quattro?”. Che stia forse parlando di una presunta paternità di Karius? Lo scopriremo di certo a breve!