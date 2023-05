Fabrizio Corona contro Diletta Leotta incinta: ‘Perfetta su Instagram, senza Photoshop grasso e cellulite’

Fabrizio Corona ne ha per tutti. Ora nel mirino del “Re dei paparazzi” è finita Diletta Leotta, con la conduttrice in dolce attesa della sua prima bambina con il portiere Loris Karius. Diletta si fa vedere su Instagram in costume tra le location di Milano, Dubai e Ibiza, felice e sempre “mano nella mano” con il suo compagno. Tante le foto scattate in queste ultime settimane, con Diletta che sembra voglia proprio immortalare ogni istante della sua gravidanza. Le stesse foto che il paparazzo avrebbe preso di mira.

Fabrizio Corona contro la forma fisica di Diletta Leotta

Le ultime esternazioni di Corona, a essere sinceri, non sono da signore. Tantomeno poi giustificabili, considerato come parliamo di una ragazza incinta e che a breve diventerà “neo mamma”. Certo, l’ex “Re dei paparazzi” le prova tutte per tornare ad avere visibilità su giornali e televisioni, arrivando ad attaccare pure la dolcissima Leotta con tanto di pancione. Corona si sarebbe scagliato contro le foto della conduttrice in costume, secondo lui pesantemente ritoccate con Photoshop. Un metodo, secondo lui, disonesto e che distorce la realtà delle cose davanti agli occhi dei fan della ragazza.

Corona attacca chi usa Photoshop

Fabrizio Corona esterna tutta la sua rabbia contro la Leotta in un post Instagram, che lascia stupiti per banalità: “Diletta Leotta, nonostante il 5° mese di gravidanza, su Instagram appare sempre in splendida forma, perfetta, con una pelle liscissima, che sia al mare o allo stadio. Invece l’abbiamo acchiappata con Loris Karius sul bagnoasciuga ad Ibiza. Senza filtri, senza Photoshop, senza ritocchi. E la realtà, come potete vedere, è ben diversa. Tutta questa cellulite e questo grasso in eccesso, su Instagram non c’è. Come al solito ragazzi, ricordatevi: INSTAGRAM NON È LA REALTÀ”. Insomma, un inno a immortalarsi al naturale e senza trucco sui social… ma una persona sarà libera di presentarsi come vuole?