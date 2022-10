GF VIP, Edoardo Donnamaria bacia Alberto De Pisis: cosa sta succedendo, il rapporto con Antonella

I rapporti all’interno del Grande Fratello Vip sono sempre più movimentati. Discussioni, litigi, nuovi amori veri o presunti. A far parlare stavolta sono Eduardo Donnamaria e Alberto De Pisis. Quest’ultimo, in diverse occasioni, ha dimostrato interesse per Edoardo che, dal canto suo, sembra avere una simpatia particolare per Antonella Fiordelisi. Ieri, però, nel corso di una serata in musica in giardino, è stato Edoardo ad avvicinarsi ad Alberto e dargli un bacio.

Il bacio di Edoardo ad Alberto

Una effusione che potrebbe far nascere fraintendimenti o, comunque, un interesse. E Alberto deve, probabilmente aver creduto che quel bacio avesse un significato, perché ha mantenuto stampato in faccia un’espressione di sorpresa.

Quella di Edoardo, invece, sembra essere stata solo una provocazione, visto che ha dichiarato apertamente il suo interesse per Antonella a Daniele Dal Moro.

Alberto, però, si è reso conto di essere stato oggetto di un gioco ed è crollato. Qualcuno degli altri inquilini lo ha avvicinato per consolarlo e nella maggior parte dei casi suggeriscono ad Alberto di stare attento a Edoardo per il quale questo interesse sembra essere solo provocazione.