GF VIP, Elenoire Ferruzzi contro Nikita: ‘Porta iella, fa il malocchio’

Nella casa del Grande Fratello Vip tra i coinquilini continuano a nascere dinamiche particolati. L’ultima, in ordine di tempo, è intorno a uno degli ospiti della casa di Cinecittà, Nikita Pelizon. I gieffini sono divisi in due: da una parte coloro ai quali Nikita piace, dall’altra invece coloro che la ritengono falsa. Chi non ha simpatia lo manifesta apertamente e lo fa in particolare Elenoire Ferruzzi che ci va giù pesante nell’esprimere le sue perplessità sulla ragazza. Molto più diplomatici sono i giudizi di Giaele De Donà, Pamela Prati, Wilma Goich e Antonino Spinalbanese che comunque non hanno simpatia.

La Ferruzzi contro la Pelizon

Elenoire non sembra mandarlo a dire quello che pensa sulla modella e influencer e anche a Daniele Del Moro che, nel farsi una tisana s’è bruciato con l’acqua bollente ha detto: “Questo è il malocchio di quella lì” riferendosi a Nikita. Ma, non contenta, la Ferruzzi è poi andata anche a commentare l’accaduto con Giale sostenendo: “Quella porta iella”. E ha proseguito ancora Elenoire sottolineando con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria quanto Nikita sia insopportabile e che farebbe di tutto per dare fastidio alle persone. Evidenziando anche che si butterebbe addosso agli uomini”.

Una antipatia manifesta quella della Ferruzzi nei confronti della Pelizon, che viene additata come una che “porta iella”. Chissà Nikita come e se intende controbattere a questa “accusa” o se semplicemente deciderà di identificarsi con il personaggio che le è stato attribuito dall’icona trans.