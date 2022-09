Elenoire Ferruzzi al GF VIP: chi è, età, prima, carriera, vita privata, fidanzato e Instagram

Elenoire Ferruzzi è un’artista icona trans nel mondo LGBTQ+. E’ una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Divenuta famosa per le sue battaglie contro ogni forma di pregiudizio contro le persone trans e in particolare contro i luoghi comuni che le vedono essenzialmente legate al mondo della prostituzione.

La biografia di Elenoire Ferruzzi

Non si conosce la sua data di nascita ma la showgirl dovrebbe avere intorno ai 40-42 anni. Laureata in lettere, ha iniziato le operazioni per cambiare sesso all’età di 16 anni. E’ nota per i suoi video sui social, per qualche apparizione in Tv e nei locali di Milano.

Vita privata

Della sua vita privata non si sa molto. Stando ai vari gossip su di lei Elenoire avrebbe avuto un solo fidanzato, un solo grande amore, del quale però non si conosce l’identità. Attualmente non è noto se abbia o meno un partner. Nel 2016, in un’intervista a Gay.it, si era detta “non interessata agli uomini”. Porta delle unghie molto lunghe.

Instagram

Il suo account Instagram è seguito da circa 102mila followers.