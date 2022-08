GF VIP 7, chi sono i concorrenti ufficiali: i nomi e quando inizia il reality

Se ne parla da tempo, ma ora mancano davvero poche settimane all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality che da sempre appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Alla conduzione Alfonso Signorini, mentre con lui, pronte a commentare la vita dei protagonisti nella casa più spiata d’Italia, ci saranno la new entry Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Ma chi parteciperà?

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip

Sono pochi, per il momento, i concorrenti che sembrano essere ufficiali. E sono, salvo cambiamenti:

Giovanni Ciacci

Antonino Spinalbese

Charlie Gnocchi

Pamela Prati

George Ciupilan

Carolina Marconi nel cast?

Ancora nessuna ufficialità, invece, sul possibile ingresso di Carolina Marconi, la giovane che ha partecipato alla prima edizione del reality e che da poco ha finito di combattere contro un tumore. Stando all’anticipazione, rilasciata da Davide Maggio, Carolina entrerà nella casa più spiata di sempre, dopo ben 18 anni dalla prima volta. “La sagoma della donna che appare nel video corredato alle didascalie è quella di Carolina, riconoscibile sia per la carnagione, sia per la fantasia di una maglietta che ha indosso, simile a quella mostrata qualche ora fa in una story che ha postato su Instagram” – spiega Davide Maggio. Sarà davvero così?

L’inizio

L’inizio del Gf Vip 7 è previsto per il 19 settembre, ma proprio nel weekend successivo sono in programma le elezioni politiche. Come fare dunque per far votare i concorrenti? Da qui, quindi, l’ipotesi di far slittare, forse di una settimana, l’inizio della trasmissione. Chissà!