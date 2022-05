Questa è Casa Mia: Tommaso Zorzi presenta il suo nuovo programma

L’abbiamo conosciuto nella casa più spiata d’Italia e da lì non si è più fermato. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, che a partire da oggi, 6 maggio, debutterà in prima serata su Real Time con il suo nuovo programma ”Questa è Casa Mia”. Ora manca davvero poco al debutto del nuovo programma, Tommaso Zorzi torna così sulle reti Discovery dopo il suo esordio (e il successo) alla conduzione di Drag Race Italia. Ecco qualche informazione in più sul nuovo programma.

Il nuovo programma di Tommaso Zorzi

Si tratta della versione italiana di un format di grande successo sulla BBC, dal titolo This is my house, parliamo di un vero e proprio game show in cui ci sono quattro concorrenti che hanno la missione di convincere una giuria ad essere proprietari di un immobile: una casa. Però, soltanto uno di loro è il vero proprietario, e la sfida sta nel fatto che i giudici devono capire chi sta dicendo la verità e chi sta mentendo.

La giuria di ”Questa è Casa Mia”

Quello che sappiamo, inoltre, è che Tommaso Zorzi non sarà solo in questa nuova avventura televisiva, ma avrà al suo fianco non solo la rinomata comica Barbara Foria e l’influencer Nicola Conversa, ma anche lei: l’esperta di arte e design Roberta Tagliavini (Cash or Trash: chi offre di più? su Nove). In aggiunta, poi, non poteva mancare una showgirl di tutto rispetto, quale Stefania Orlando.

Ognuno dei quattro giudici, a suo modo, è così un esperto del settore. Dovranno osservare attentamente i concorrenti mentre mostrano loro la propria abitazione, e dovranno lanciarsi anche in descrizioni precise, accurate, con tanto di aneddoti e racconti sulla storia dell’immobile. Poi, starà ai giudici capire chi sta dicendo la verità.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlandi di nuovo insieme

Un programma, dunque, originale e inedito, in cui sia i concorrenti che i giudici avranno la possibilità di mettersi in gioco all’insegna del divertimento. Inoltre, qualora non lo aveste notato, il programma sancisce anche il ritorno in Tv di una grande coppia: quella cioè di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due, come molti ricorderanno, sono stati i protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip (vinta dallo stesso Zorzi), regalando così al pubblico di spettatori un grande spettacolo. I loro fan non vedono l’ora che sia già stasera.