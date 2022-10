Barbara Foria: chi è, età, carriera, malattia, fidanzato, Instagram e vita privata della comica

Barbara Foria è un’attrice, conduttrice ma soprattutto una comica molto conosciuta della televisione. I suoi sketch irriverenti (e senza troppi peli sulla lingua) ne hanno fatto una dei personaggi più divertenti della comicità italiana. E’ nota per trasmissioni come Colorado e recentemente nel cast di Only Fun, lo show comico in onda sul Nove.

La biografia della comica Barbara Foria

E’ nata a Napoli il 28 luglio del 1975. Pertanto oggi ha 47 anni. Tra gli studi figurano anche una laurea in Giurisprudenza anche se poi ha deciso di abbandonare le aule del tribunale per dedicarsi alla sua vocazione, l’ars comica. Nel corso degli anni si è distinta per il suo stile iconico spaziando dalla tv, alla radio e anche in qualche partecipazione in serie tv e cinema.

La carriera

Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, comica e autrice. La Foria è senza dubbio una professionista versatile capace di farsi amare dal pubblico. Nel 2003 ha partecipato a diversi programmi per la Rai, La 7 e Comedy Central e ha lavorato per diversi anni a teatro al fianco di Rosalia Porcaro. Il successo, però, è arrivato nel 2010 con il programma Palco e retropalco su Rai 3 e nel 2012 è approdata su Italia 1 nel cast di Colorado. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro e nel 2020 è nel cast del programma di intrattenimento di Italia 1 Enjoy e in Quelli Che il Calcio. Nel 2022 ha seguito i Pampers sul Nove prendendo parte a Only Fun Show Comico. Famose anche le sue imitazioni come quelle esilaranti quelle di Myrta Merlino e Serena Bortone, conduttrice di Oggi è un altro giorno, dove la comica è spesso ospite.

Televisione e cinema

La troviamo in Un Medico in Famiglia e nella serie Un passo dal cielo, oltre che in una sticom del 2016 intitolata Saluti da mamma e papà, con la regia di Massimo Ferrari. Al cinema eccola invece nella commedia Natal da Chef (2017) o in Burraco fatale (2020).

Vita privata

Nella vita di Barbara Foria non ci sarebbe un marito, ma non sembrerebbe essere neanche fidanzata. Quindi, a dispetto della sua vita professionale, sul lato privato non ci sono molte informazioni disponibili. Possibile che nessuno abbia fatto breccia nel suo cuore? Non ci crediamo anche se al momento saperne di più pare non essere così semplice.

Queste alcune curiosità su di lei:

Altezza: 167cm

Capelli: biondi

Occhi: marroni

Segno Zodiacale: Leone

Era un uomo?

In passato l’attrice è stata attaccata sostenendo che fosse nata uomo e poi diventata donna cambiando sesso. Ma si tratta soltanto di fake news e le frasi riconducibili a degli haters.

La presunta malattia

Altre voci parlano di una presunta malattia che avrebbe colpito l’attrice ma anche in questo caso la notizia pare proprio essere infondata. O comunque non si hanno notizie certe in merito.

Instagram Barbara Foria

Con il suo account @barbaraforia è seguita da quasi 70mila followers. Sul suo profilo è possibile vedere alcune delle sue apparizioni recenti e più riuscite nei programmi ai quali ha partecipato.