Tommaso Zorzi: chi è, età, carriera, altezza, padre, chi è il fidanzato Tommaso Stanzani, Instagram, ultime news, Twitter

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin arriveranno Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, per la prima volta insieme davanti alle telecamere di Canale 5.

Tommaso Zorzi: chi è, età, carriera

Tommaso Zorzi è un influencer ed è nato a Milano il 2 aprile del 1995 da genitori che gestiscono entrambi due agenzie pubblicitarie. Per anni Tommaso ha vissuto a Londra, dove ha studiato Business Management e ha ottenuto una laurea triennale in economia. Zorzi è diventato noto al pubblico per la sua partecipazione alla prima edizione del programma Riccanza, il docureality di Mtv. Dopo la sua partecipazione ha creato un’app e ha dato vita a una sua casa di moda. Poi ha partecipato e ha vinto la penultima edizione del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi: la vita privata, chi è il fidanzato

Tommaso Zorzi ha fatto coming out e ha dichiarato la propria omosessualità. Sappiamo che in passato è stato fidanzato con Marco Ferrero e poi con un ragazzo di nome Armando. Attualmente è felice al fianco dell’ex ballerino di Amici, Tommaso Stanzani.

Tommaso Zorzi: Instagram

Tommaso Zorzi è un vero e proprio influencer e web entertainer. Su Instagram (@tommasozorzi) è seguitissimo: vanta oltre un milione di followers.