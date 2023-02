C’è Posta per Te, anticipazioni 18 febbraio 2023: chi sono gli ospiti di sabato

Torna l’appuntamento con C’è posta per te. Sabato 18 febbraio il programma tornerà con tante storie e grandi soprese, non in ultimo ospiti del mondo dello spettacolo. Tra questi ultimi potrebbe essere prevista anche la partecipazione di Renato Zero e Luciana Litizzetto.

Annunciata la partecipazione di Renato Zero

Se sabato scorso, 11 febbraio, nel programma in onda su Canale 5, condotto da Maria De Filippi, andato in onda per contrastare l’audience di Sanremo, era annunciata la partecipazione di Renato Zero che qualche mese fa ha preso parte alle registrazioni delle trasmissioni. Il piano, però, non è andato secondo le previsioni. Il noto cantante romano ha convinto la produzione a non mandare in onda la puntata con la sua registrazione, in quanto non gradiva fosse trasmesso contro Sanremo. E così è stato. Probabile, perciò, che la partecipazione di Renato Zero al programma Mediaset sia stata rinviata a domani, 18 febbraio. Ma sono anche altri i volti noti dello spettacolo che potrebbero fare capolino nello studio di C’è posta per te.

Quali possono essere gli altri ospiti del programma

Tra gli altri si è sentito parlare di Luciana Littizzetto. La comica, attrice, conduttrice starebbe portando avanti con determinazione il suo impegno di trovare dei fidanzati a personaggi famosi e la sua lettera potrebbe essere indirizzata ad Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ma anche ad Alessia Marcuzzi e Tommaso Zorzi. Tutti ospiti che potrebbero arrivare anche nelle prossime quattro le puntate che mancano fine del programma, l’ultimo appuntamento andrà in onda il 4 marzo prossimo.

In tanti si domandano qual è il cachet che viene riservato ai personaggi noti che partecipano al programma condotto da Maria De Filippi. Una curiosità che nasce soprattutto intorno a Renato Zero. Tante le indiscrezioni sull’argomento, i post social e i commenti, fino ad arrivare all’’idea che il compenso di aggira intorno ai 5mila euro.