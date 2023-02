C’è Posta per Te contro Sanremo, anticipazioni 11 febbraio: gli ospiti, ci sarà Renato Zero?

Dopo il Grande Fratello Vip che ha tentato, ma senza riuscirci, di sfidare e battere il Festival di Sanremo, questa sera Maria De Filippi sarà contro la kermesse musicale. Sì, avete capito bene: l’azienda Mediaset ha deciso di non stravolgere i palinsesti e questa sera, proprio durante la finale di Sanremo, la De Filippi tornerà in onda su Canale 5 con C’è Posta per Te. Tra storie d’amore finite male, genitori che cercano figli, tradimenti e tanti ospiti. O meglio, forse tanti ospiti: chissà se stasera ci saranno o meno e chissà quale carta deciderà di giocare la padrona di casa. Vediamo tutte le anticipazioni di sabato 11 febbraio 2023.

Renato Zero stasera a C’è Posta per te?

Una certezza c’è: C’è Posta per Te, programma seguitissimo della De Filippi, questa sera andrà in onda. Nonostante la finale di Sanremo 2023. Eppure andrà in onda in una modalità un po’ diversa. Stando a quanto riporta Davide Maggio, stasera non ci saranno ospiti famosi dall’altra parte della busta. Anzi, pare che Renato Zero, ospite della puntata, non abbia gradito la messa in onda con la sua presenza contro il Festival. Da qui, quindi, la decisione della trasmissione di cambiare le carte in tavola e di stravolgere tutto. Dobbiamo ‘accontentarci’ di storie senza le sorprese attese?

Cosa ha detto Fiorello

E su questo ‘giallo’ è intervenuto anche Fiorello nel suo ‘contenitore’ Viva Rai 2 Viva Sanremo su Rai 1′:

‘ Tra l’altro sapete che domani sera (oggi, ndr) c’è Maria De Filippi in televisione. E io so un bel retroscena. Caro Pier Silvio Berlusconi sappi che c’è del malumore e del malcontento nella tua azienda. Siccome domani sera va in onda Maria De Filippi con C’è Posta per Te, che è registrato, ma nelle storie ci cono anche dei vip. Tutti questi artisti che erano stati messi in questa puntata si sono arrivati. Ad esempio, Renato Zero era nella puntata di domani (stasera, ndr) ed è andato via: ha detto no, non voglio. Non vuole andare in onda’. Ma sarà davvero così?