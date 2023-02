Scaletta finale Sanremo 2023: ospiti, co-conduttrice e programma completo di sabato 11 febbraio

Il momento tanto atteso è quasi arrivato. E se da una parte c’è chi non vede l’ora di scoprire il vincitore di questa 73esima edizione del Festival di Sanremo, dall’altra c’è anche un po’ di malinconia: la kermesse musicale sta davvero per terminare. E questa sera, sabato 11 febbraio, andrà in onda la finale, quella in cui verrà decretato il vincitore. La serata, come sempre, sarà memorabile: tra musica, che resta il fulcro, ospiti internazionali e tanto divertimento. Alla conduzione, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, ritornerà l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, che aveva aperto la prima serata del Festival. Sul palco, ovviamente, ritorneranno tutti i cantanti in gara e a votare, nella prima parte, sarà il pubblico da casa.

Ordine di uscita cantanti finale Sanremo 2023

Ancora troppo presto per la scaletta ufficiale: per quella bisognerà aspettare la conferenza stampa delle 12. Sul palco, però, saliranno tutti i cantanti in gara, ben 28, con i loro brani. Facciamo un piccolo riepilogo:

Anna Oxa con Sali (Canto dell’Anima)

Ariete con Mare di guai

Articolo 31 con Un bel viaggio

Colapesce e Dimartino con Splash

Colla Zio con Non mi va

Coma Cose con L’addio

Elodie con Due

Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato

Gianmaria con Mostro

Giorgia con Parole dette male

I Cugini di campagna con Lettera 22

Lazza con Cenere

LDA con Se poi domani

Leo Gassmann con Terzo cuore

Levante con Vivo

Madame con Il bene nel male

Mara Sattei con Duemilaminuti

Marco Mengoni con Due vite

Modà con Lasciami

Mr Rain con Supereroi

Olly con Polvere

Paola e Chiara con Furore

Rosa Chemical con Made in Italy

Sethu con Cause perse

Shari con Egoista

Tananai con Tango

Ultimo con Alba

Will con Stupido

Chi sono gli ospiti, arrivano i Depeche Mode

Ricca di sorprese e di ospiti la finale di Sanremo 2023. Sul palco dell’Ariston c’è tanta attesa per:

Depeche Mode

Gino Paoli

Ornella Vanoni

Al fianco di Amadeus, però, ci sarà anche Luisa Ranieri, protagonista della fiction di successo Le Indagini di Lolita Lobosco. Ma non solo. Molto probabilmente a fine gara Amadeus leggerà il messaggero del presidente ucraino Zelensky, che è stato tanto discusso e chiacchierato in queste settimane.

Come si vota durante la finale di Sanremo 2023

Musica, ospiti, ma anche televoto. Questa sera, infatti, verrà decretato il vincitore della 73esima edizione della kermesse musicale. Durante la finale si esibiranno tutti gli artisti e sarà il pubblico da casa, con il televoto che verrà aperto all’inizio, esprimere la propria preferenza. Una volta terminata la votazione, viene aggiornata la classifica e i cantanti che si trovano nella top 5, nelle prime cinque posizioni, dovranno ritornare sul palco. A questo punto, oltre al televoto, entrerà in gioco anche il voto di giuria demoscopica e sala stampa. Alla fine verrà stilata la classifica, l’ultima, che non terrà conto dei voti che i 5 cantanti hanno accumulato durante le altre serate!