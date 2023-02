Come si vota a Sanremo 2023 e quanto costa: come funziona il televoto

Anche quest’anno sarà possibile esprimere il proprio voto da casa per favorire l’esibizione o il cantante in gara che più piace al Festival di Sanremo 2023. Il regolamento della kermesse sanremese in merito alla votazione è chiaro.

Il voto di Sanremo 2023

Complessivamente, le giurie che determineranno le classifiche della competizione, esprimendo il loro voto secondo le modalità dettagliate nel prosieguo del presente Regolamento (v. in particolare “Le Serate” e “Votazioni, Giurie e Premi”), saranno:

il pubblico tramite il sistema del Televoto da telefonia fissa e da telefonia mobile (di seguito anche solo “Televoto”);

una Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, composta da 150 rappresentanti dei media accreditati al Festival. In occasione della Prima e della Seconda Serata la Giuria effettuerà la propria votazione dividendosi in 3 componenti di voto autonome: una giuria della carta stampata e tv (composta da rappresentanti della carta stampata e televisioni); una giuria delle radio (composta da rappresentanti delle radio); una giuria del web (composta da rappresentanti del web). Nel corso della Quarta e della Quinta Serata la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web voterà in maniera congiunta, senza la divisione nelle tre suddette componenti di voto, e sarà considerata nel suo insieme come unica componente di voto;

una giuria “Demoscopica”, che sarà formata da trecento componenti selezionati.

Dalla terza serata sarà possibile aggiungere il televoto, che avrà nella classifica il peso del 50% (l’altro 50% è della giuria Demoscopica). Il pubblico da casa potrà votare ancora nella quarta serata, quella delle cover, e il risultato del suo voto peserà per il 34%. Nell’ultima serata, la classifica generale sarà definita dalla somma del televoto, della giuria della stampa tv, radio e web e la demoscopica. In questa serata il televoto avrà il peso maggiore (34%).

Come si vota?

Il pubblico da casa può essere espresso da telefono fisso, tramite chiamata, o da cellulare, tramite Sms, e solo per i maggiorenni. Possono votare da telefono fisso i clienti Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Irideos e Sky Wifi, mentre non si può votare chiamando da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure dall’estero.

Quanto costa il televoto?

Il costo del televoto mediante chiamata telefonica è di 0,51 euro Iva inclusa per ogni voto valido. Il televoto tramite Sms ha un costo di 0,50 euro per gli utenti Tim, Poste Mobile, CoopVoce e iliad, mentre costa 0,51 euro per Sms inviati da numeri Vodafone, ho-mobile e Wind Tre. Se si dovesse superare il numero di votazioni o si digitasse un codice non corretto o fuori tempo massimo nessun costo verrà addebitato.