Come votare a Sanremo 2023: televoto, codici cantanti e numero

In tanti in queste ore si staranno chiedendo come votare al Festival di Sanremo. Come si fa ad esprimere la propria preferenza da smartphone? E come da telefono fisso? Andiamo a scoprire insieme tutto quello che c’è da sapere sul televoto.

Come ogni anno il regolamento relativo alla votazione cambia. Anche quest’anno sono stati apportati alcuni accorgimenti rispetto alle edizioni precedenti. Per esempio è stata esclusa la votazione dell’orchestra dell’Ariston. Le tre giurie deputate a stabilire chi sarà il vincitore della kermesse musicale saranno pertanto: la giuria della sala stampa, giornalisti della carta stampata della radio e del web; la giuria demoscopica e il televoto. Ma quando si può votare da casa e come funziona?

Chi partecipa al voto nella terza serata

Dalla terza serata, quella di stasera 9 febbraio, i telespettatori potranno partecipare alle operazioni di voto con il televoto che avrà un peso del 50 per cento. E anche nella serata di domani, la quarta del festival il pubblico potrà esprimere la sua preferenza, seppure in questo caso avrà un perso del 34 per cento. E così anche nella terza serata da casa potrà essere esercitato il televoto.

Come funziona il televoto

Il televoto può essere espresso o da telefono fisso o da cellulare per messo di sms, seppure è rivolto solo al pubblico che abbia raggiunto la maggiore età. A votare da telefono fisso saranno gli utenti di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Irideos e Sky Wifi; mentre da smartphone potranno votare gli utenti di Tim, Vodafone, Wind, Tre, Poste Mobile, Coop Italia, Ilad e ho-mobile. Il numero per il televoto di Sanremo da telefono fisso è l’894001. Mentre il numero per votare da mobile con SMS è il 4754751.

Quanto costa il televoto

Per poter votare con il televoto intanto bisogna conoscere il codice di due cifre del cantante che si intende sostenere da digitare sulla tastiera del telefono di casa o tramite sms da cellulare, nel lasso temporale in cui il conduttore dichiara aperto il televoto e fino a che non ne comunica la chiusura. Sarà possibile votare al massimo 5 volte. La spesa per la chiamata telefonica è di 0,51 euro, mentre con Sms è di 0,50 euro per gli utenti Tim, Poste Mobile, CoopVoce e iliad, mentre costa 0,51 euro per Sms inviati da numeri Vodafone, ho-mobile e Wind Tre.